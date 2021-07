Miha Mevlja v Turčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaintridesetletni branilec Mevlja je doslej igral za ekipo Sočija in na 48 tekmah dosegel štiri gole. Pred tem je prav tako v ruski ligi nastopal za Zenit in Rostov. Igral je tudi v Romuniji, Švici in Izraelu. Kariero je začel v Gorici, od leta 2016 pa je za Slovenijo nastopil na 38 tekmah.

Predsednik kluba Hasan Çavuşoğlu je ob tem dejal: "Po odhodu Tzavellasa nam je manjkal igralec na položaju branilca. Tzavellasu bi se rad zahvalil tudi za njegov doprinos k moštvu. Nato smo dosegli dogovor s slovenskim reprezentantom Miho Mevljo. Številni klubi so ga želeli, vendar je izbral nas. Upam, da bo dober. Imel je dobro lansko sezono in bo koristen za naš klub."

Mevlja je ob podpisu pogodbe za spletno stran kluba dejal: "Zame je to nova izkušnja. Zelo sem vesel, da sem tukaj. Turčijo dobro poznam. O Alanyi sem slišal zelo lepe besede. Komaj čakam, da igram pred navijači tega kluba. Ne dvomim, da jih ne bomo osrečili. Sem popolnoma zbran na novo sezono."