Werner pred odhodom k angleškemu velikanu

Timo Werner v tej sezoni ne bo več soigralec Slovencev Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri nemškem prvoligašu Leipzigu. Foto: Reuters

Nemški nogometni napadalec Timo Werner v tej sezoni ne bo več soigralec Slovencev Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri nemškem prvoligašu Leipzigu. Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, sklicujoč se na svoje vire, bo Leipzig Wernerja do konca sezone posodil angleškemu Tottenhamu.

Da kluba še nista uradno potrdila prestopa, je krivo to, da se še nista dogovorila o možnosti dokončnega odkupa, še dodajo pri dpa.

Werner, ki je trenutno s klubom na pripravah v Španiji, je v tej sezoni malo igral za Leipzig in nujno potrebuje več tekem, če se želi vrniti v kader nemške izbrane vrste za domače evropsko prvenstvo, ki bo med 14. junijem in 14. julijem.

Tottenham bo nekaj tednov brez svojega prvega napadalca Heung-min Sona, saj bo ta z Južno Korejo igral na azijskem prvenstvu.

Sedemindvajsetletni Werner, bi tako lahko vskočil namesto Korejca v londonsko ekipo. V drugi iz britanske prestolnice, Chelseaju, je Werner igral med 2020 in 2022, a se ni proslavil in se je vrnil k Leipzigu, kjer je že igral od 2016 do 2020.

