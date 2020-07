Wanda "kot mala punčka". Odzval se je tudi Icardi. #video

Medtem ko se po dveh osvojenih lovorikah Wandin mož pripravlja na sklepni del lige prvakov, njegova žena uživa poletje. Sicer ni na morju kot preostali zvezdniki, a družina Icardi ima v svoji graščini številne bazene. Enega tudi na sami strehi visoke stolpnice, kjer se simpatična nogometna zastopnica večkrat namaka z otroki. Tokrat je svoje sledilce navdušila z ležanjem na napihljivem flamingu in s seksi kopalno opravo, ob fotorgrafiji pa je zapisala:

"Kot mala punčka," se je pošalila 33-letna Argentinka. Pod provokativno fotografijo se je usul plaz komentarjev, tiho ni ostal niti njen mož, ki vsega skupaj ni komentiral z besedami, pač pa le z emotikonoma. Eden je bil z jezičkom, drugemu pa so se cedile sline.

Čeprav je bila želja družine Icardi, da se po sezoni iz Pariza vrne v Milano, se to ne bo zgodilo. Icardijevi in PSG so si v začetku maja segli v roke in se dogovorili za štiriletno sodelovanje. Parižani so Interju plačali 50 milijonov evrov, kar je 20 milijonov manj, kot so že pred meseci zahtevali Milančani.

