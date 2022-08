Četrta okrepitev Juventusa je srbski reprezentant

Srbski reprezentant Filip Kostić bo sklenil triletno pogodbo, prestop pa je po ocenah italijanskih in nemških medijev vreden med 15 in 20 milijonov evrov. Devetindvajsetletni krilni nogometaš je v zadnjih štirih sezonah za Frankfurt, za katerega v sredinem superpokalu proti Realu iz Madrida (0:2) ni zaigral, zbral 171 nastopov ter zabil 33 golov in prispeval 64 podaj. Pred tem je v Nemčiji igral še za Hamburg in Stuttgart. V bundesligi je skupaj zabeležil 249 nastopov.

Kariero je začel pri Radničkem iz Kragujevca, od koder se je preselil k nizozemskemu Groningenu. Za srbsko reprezentanco je doslej odigral 48 tekem in se trikrat vpisal med strelce. Z izbrano vrsto bo od 21. novembra naprej bržčas igral tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju. Kostić je sicer četrta Juventusova okrepitev pred sezono 2022/23 po Francozu Paulu Pogbaju, Brazilcu Bremerju in Argentincu Angelu di Marii.

Sirigu iz Genoe v Napoli

Italijanski vratar Salvatore Sirigu se je po izteku pogodbe z italijanskim klubom Genoa, ki je v minuli sezoni izpadel v serie B, pridružil Napoliju. Petintridesetletni Italijan ima za sabo pestro kariero. Večino jo je preživel v Italiji, v tujini pa je med drugimi igral tudi za francoskega velikana Paris Saint-Germain ter špansko Sevillo in Osasuno. Za italijansko izbrano vrsto je izkušeni vratar zbral 28 nastopov, v najboljši italijanski ligi pa 246.