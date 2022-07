Se pri PSG obeta brutalna čistka?

Novi trener je takoj prevzel vajeti v svoje roke in sestavil seznam za "odstrel", na katerem se je znašlo kar 11 nogometašev, za katere v svoji ekipi ne vidi prihodnosti. V obrambi ne vidi več prostora za Leona Kurzavo, Abdoua Diallo in Thila Kehrerja. V vezni vrsti so se na rdečem seznamu znašli: Leonardo Paredes, Danilo Pererira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum in Eric Ebimbe. V napadu Parižanov pa se bo Galtier odrekel Draxlerju in Mauru Icardiju, ki bosta ob vseh zvezdnikih v napadu težko dobila kaj igralnega časa.

Neymar je v Galtierjevih načrtih. Foto: Reuters Skupno so pri pariškem ponosu za te igralce odšteli nekaj več kot 282 milijonov evrov, a danes je njihova skupna vrednost okoli 160 milijonov evrov.

Po navedbah francoskih medijev na seznamu ni več brazilskega zvezdnika Neymarja, ki bo tako še eno sezono ostal v Parizu. "Neymar je eden izmed najboljših nogometašev na svetu," je o sodelovanju z Neymarjem povedal Galtier. "Ogromno trenerjev bi si ga želelo v svoji ekipi, tudi jaz. Imam jasne cilje zanj in želim si, da ostane v klubu," je o Neymarju še povedal Francoz.