Vstopnice za nogometno SP do dva milijona evrov?

Neomejena politika preprodaje vstopnic za nogometno svetovno prvenstvo s strani Mednarodne nogometne zveze je pri vstopnicah za finale letošnjega SP pripeljala do eksplozije cen in astronomskih zaslužkov, piše nemška tiskovna agencija dpa. Te so dosegle skoraj dva milijona evrov.

Na uradni platformi za preprodajo so bile v četrtek v ZDA naprodaj štiri vstopnice za finalno tekmo na stadionu MetLife pri New Yorku, vsaka po ceni 2.299.998,85 ameriških dolarjev - kar pomeni skoraj dva milijona evrov za eno vstopnico.

Vstopnice je namreč moč preprodajati po poljubnih cenah. To vodi do ponudb, ki so bile doslej nepredstavljive. Fifa pri tem tudi pripomore.

Prvotna cena za omenjene štiri vstopnice je znašala 8.860 dolarjev (približno 7.582 evrov) za vsako. V preprodaji so bile zdaj ponujene po 1.999.999 dolarjev, poleg tega pa Fifa zaračuna še 15-odstotno provizijo v višini 299.999,85 dolarjev.

Mednarodna nogometna zveza omogoča lastnikom vstopnic, da jih na platformi prodajajo po poljubni ceni. Omejitve veljajo - zaradi tamkajšnje zakonodaje - le za tekme v Mehiki. Tako prodajalci kot kupci morajo Fifi plačati po 15 odstotkov provizije.

Če bi bile vse štiri vstopnice prodane po navedeni ceni, bi Fifa zaslužila približno 2,4 milijona dolarjev, vsakič skoraj 300.000 dolarjev od prodajalca in od kupca.

Model sekundarnega trga naj bi ustrezal običajnim praksam na trgu vstopnic za velike športne dogodke v državah gostiteljicah, so po kritikah zaradi izjemno visokih cen zapisali pri krovni zvezi.

V nasprotju s profitno usmerjenimi zunanjimi platformami za prodajo vstopnic naj bi Fifa prihodke preko svojih 211 članic vlagala nazaj v sredstva v razvoj nogometa po svetu.

