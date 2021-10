Vas je kupila nogometna Olimpija ali imate raje košarkarsko? #video

Kdo Ljubljančanom pomeni več: evropska košarkarska Olimpija ali nogometna Olimpija, ki se že vrsto let neuspešno prebija v Evropo? V sredo zvečer je bil pravi preizkus, saj sta istočasno igrali v Stožicah. Na košarko je prišlo 1.800 navijačev, na nogomet 1.500. To je sicer več kot ponavadi, saj je novi predsednik Adam Delius navijače na tekmo vabil z brezplačnimi vstopnicami.

Košarkarska Olimpija ima sicer tradicionalno navijače iz vse Slovenije, nogometna pretežno iz prestolnice. S kamero Planet TV so najprej na tekmo eurocupa pospremili ljubitelje košarke. Vstopnina in še pogoj PCT, klub je organiziral testiranje, a je bila to ena od njihovih bolje obiskanih tekem v zadnjih letih.

Po uradnih podatkih je bilo na košarki 300 obiskovalcev več. Cedevita Olimpija je ostala neporažena. Za drugo zmago je za 12 točk premagala francoski Bourg. Ljubljansko občinstvo pa zanimajo predvsem evropske zmage. Teh nogometna Olimpija nima že leta. Na zadnji tekmi pod Milanom Mandarićem je bilo navijačev le 400, na sinočnji pokalni s Koprom 1.500. Darilo Adama Deliusa: brezplačen vstop. Nekateri so to izkoristili.

"Navijači so za nas zelo pomembni. Igramo zanje," je po tekmi poudaril kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. "Hvala vsem navijačem, ki so se zbrali v precej velikem številu, kljub temu da je bilo blizu tudi košarkarsko srečanje. Želeli bi si, da se to nadaljuje, in upamo, da jih bomo v ligi z dobrimi igrami in rezultati jih privabili še več." Tokrat so jih sicer razočarali. Pokalne nastope so končali že v četrtfinalu. Novemu vodstvu kluba navijači dajejo čas.

Delius, ki je ob svojem imenovanju pred dnevi napovedal uvrstitev v ligo prvakov, je bil nad obiskom in navijači navdušen. In tako je padla odločitev, da stadion odpre tudi na naslednji tekmi: v soboto v ligi proti Bravu.