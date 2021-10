Po kreganju in analiziranju dobili pravi odgovor

Edo Murić in Jaka Blažič sta pomagala Cedeviti Olimpiji do druge zmage v EuroCupu.

Edo Murić in Jaka Blažič sta pomagala Cedeviti Olimpiji do druge zmage v EuroCupu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Druga evropska tekma, druga zmaga za košarkarje Cedevite Olimpije. Po Gran Canarii je sredi Stožic padel francoski Bourg. "V užitek je bilo igrati pred toliko navijači. Dali so nam veliko energije. Zahvaljujem se jim. Vesel sem, da smo pokazali ekipno igro, tako v obrambi kot v napadu. Mislim, da smo na dobri poti," je po zmagi z 91:79 povedal z 21 točkami najboljši strelec tekme Edo Murić, ki je vesel, da se je skupaj s soigralci pobral po težkem porazu proti Budućnosti, o katerem so ta teden veliko razglabljali.

Po dveh porazih v domači dvorani (proti FMP in Budućnosti v ligi ABA) je bila želja tabora Cedevite Olimpije, da prekinejo slabši domači niz. Uvodne minute niso nakazovale v to smer in bi vlivale navijačem upanje, saj so košarkarji ljubljanskega moštva slabo opravljali obrambne naloge. Povrhu vsega so gostje, ki so iskali izhod iz niza treh zaporednih porazov, dobro naravnali svoje roke in povedli z 18:8.

Ko je glavni trener Jurica Golemac v igro poslal Jacoba Pullna, se je stanje na parketu dvorane v Stožicah izboljšalo. Z delnim izidom 15:3 je Olimpija ob koncu prve četrtine povedla s 23:21.

V prvem polčasu slaba obramba in nezbranost v napadu

Ko sta se Pullnu, ki je prejšnji teden na gostovanju pri Gran Canarii s 27 točkami popeljal svoje moštvo do evropske zmage, pridružila Marcus Keene in Edo Murić, je Olimpija pobegnila na pet točk razlike (41:36).

Cedevita Olimpija : JL Bourg, foto: Grega Valančič/Sportida

1 / 38 2 / 38 3 / 38 4 / 38 5 / 38 6 / 38 7 / 38 8 / 38 9 / 38 10 / 38 11 / 38 12 / 38 13 / 38 14 / 38 15 / 38 16 / 38 17 / 38 18 / 38 19 / 38 20 / 38 21 / 38 22 / 38 23 / 38 24 / 38 25 / 38 26 / 38 27 / 38 28 / 38 29 / 38 30 / 38 31 / 38 32 / 38 33 / 38 34 / 38 35 / 38 36 / 38 37 / 38 38 / 38

Ljubljančani so imeli večkrat priložnost, da se še nekoliko bolj odlepijo od tekmeca, vendar so po nepotrebnem zapravljali žoge ali pa v obrambi preslabo zapirali prostor. Osem izgubljenih žog v prvem polčasu je pokazatelj, zakaj so na odmor odšli s prednostjo točke (49:48) gostje. Sicer je še 0,5 sekunde pred iztekom kazalo, da bo drugače, a se je sodniška trojka odločila, da je Marko Radovanović storil prekršek nad Axlom Julienom, ki je hladnokrvno zadel vse tri proste mete.

Povsem drugačna slika v drugem delu in razigrani reprezentančni kapetan Murić

Slednji je imel glavno besedo tudi ob vstopu v tretjo četrtino, ko je zadel še trojko, kaj kmalu pa je bilo plus šest za goste. A so domači hitro strnili vrste in po zaslugi agresivne obrambe zrežirali preobrat. Po silovitem zabijanju Zacha Augusta je Olimpija spet vodila pri 55:54, s potezo pa je dvignil na noge dva tisoč glavo množico. Končno, so si verjetno mislili privrženci ljubljanskega kluba. Njihovi ljubljenci so vendarle dobili veter v jadra, temu primerno pa se je začela povečevati tudi prednost, ki je bila v tem delu igre po zaslugi kapetana Blažiča že +9 (72:63).

Ekipni duh je tisto, kar izpostavljajo v ljubljanskem taboru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Žilavi gostje se niso želeli še predati in na vsak način iskali priključek. K sreči je bil v ključnih trenutkih vroč reprezentančni kapetan Murić, ki je lepo polnil tekmečev koš in bil z 21 točkami tudi najboljši strelec tekme - ob odhodu s parketa je prejel velik aplavz navijačev. Olimpiji se je po zaslugi odlične obrambe – v drugem polčasu je tekmecu dopustila le 30 točk - odprla avtocesta do druge evropske zmage. Prednost je ob koncu narasla celo na +12 (91:79).

Ostre besede in analiza obrodila sadove

"Nismo odigrali slabe tekme. Ena najboljših v zadnjih dveh tednih. V napadu smo igrali dobro. Težava je bila obramba. Igrali smo proti zelo dobri Olimpiji. V zadnji četrtini smo imeli veliko težav s pick'n'roll igro tekmeca," je po porazu povedal trener gostujoče ekipe Laurent Legname, ki je doživel četrti zaporedni poraz.

"Mislim, da je bila dobra tekma. Imeli smo nadzor nad celotno tekmo. Zahvaljujoč dobri obrambi in protinapadom. V užitek je bilo igrati pred toliko navijači. Dali so nam veliko energije. Zahvaljujem se jim, da so prišli v takšnem številu. Vabim, da pridejo tudi v bodoče. Dajo nam veliko pomoči. Vesel sem, da smo pokazali ekipno igro. Tako v obrambi kot v napadu. Mislim, da smo na dobri poti. Ne smemo več nehati igrati. Tako moramo igrati kot danes. To je recept. Upam, da se tega zavedamo in temu sledimo," je bil zgovoren Murić.

Trener Jurica Golemac je v zadnjih dneh skupaj z igralci veliko analiziral. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naloga strokovnega štaba v zadnjih dneh je bila predvsem, da ekipo psihološko dvigne, saj je bil poraz v ligi ABA proti Budućnost na domačem terenu boleč: "V preteklih treh dneh smo se dosti kregali, analizirali. Pogovarjali smo se, da to ni realna slika. Da ne smemo izgubljati tekem na takšen način, kot smo jih. Res je, da smo igrali proti dobrim, a imamo izkušnje. Veliko bolj pametno moramo igrati. Vsi za enega moramo biti. Vsako tekmo bo nekdo izstopal. Ko igraš tekme na tri dni, ne more biti nenehno le en razpoložen. V obrambi moramo biti čvrsti. Tekma z Bourgom nam je dala odgovor. Vesel sem za fante. Od danes že gledamo na prej proti Igokei, ki je naš naslednji tekmec v ligi ABA.