V Stožicah številna zvezdniška imena, v nogometih čevljih tudi Tina Maze

Predsednik Uefe, Aleksander Čeferin, je v letu 2020 prevzel častno pokroviteljstvo športnega dogodka Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, namen katerega je zagotavljanje pomoči mladim športnicam in športnikom iz socialno ogroženih okolij, starih med 14 in 23 let, pri izvedbi in organizaciji letošnjega dogodka pa se je vključila tudi Nogometna zveza Slovenije. Želja vseh je omogočiti čim večje število štipendij in tako pomagati kar največ mladim športnikom, ki jih na njihovi poti zavira šibkejše socialno okolje.

Aleksander Čeferin bo v Stožicah zaigral ob boku velikih športnih imen. Foto: Guliverimage

V petek zvečer se bosta tako v sklopu tega pod žarometi Stožic pomerili ekipi UEFA/NZS in OKS, v obeh ekipah pa bodo nastopala velika evropska in slovenska športna imena. V ekipi UEFA/NZS bo kapetanski trak prevzel Aleksander Čeferin, poleg njega pa bodo igrali še Luis Figo, Robbie Keane, Zvonimir Boban in Maxwell Scherrer. V Čeferinovi ekipi bodo še predsednik NZS, Radenko Mijatović in športni direktor mlajših reprezentanc ter nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin, igralec z največ nastopi v slovenskem reprezentančnem dresu in selektor reprezentance do 19 let, Boštjan Cesar, drugi najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov, Milivoje Novaković, generalni sekretar KZS, Radoslav Nesterović in ostali.

Ekipo OKS bo kot kapetanka vodila Tina Maze, nosilka dveh zlatih medalj z olimpijskih iger v Sočiju. Nogometne športne čevlje bodo obuli tudi Benjamin Savšek, nosilec zlate medalje z OI v Tokiu, pa Peter Kauzer, nosilec srebra iz Ria, bronasti slalomist iz Lillehamerja, Jure Košir, kakor tudi bronasti veslač iz Barcelone, Jani Klemenčič in še mnogi drugi.

Ekipa UEFA/NZS: Aleksander Čeferin, Luis Figo, Robbie Keane, Zvonimir Boban, Maxwell Scherrer, Radenko Mijatović, Robert Volk, Miran Pavlin, Milivoje Novaković, Boštjan Cesar, Mišo Brečko, Radoslav Nesterović, Robert Kranjec, Zala Kuštrin; selektor: Zoran Janković. Ekipa OKS: Tina Maze, Benjamin Savšek, Peter Kauzer, Jure Košir, Ivan Trajković, Tomaž Razingar, Luka Žvižej, Marko Milić, Stanko Glažar, Amir Karić, Milenko Ačimović, Primož Gliha, Branko Ilić, Aleksandar Radosavljević, Marko Simeunović, Kaja Kajzer, Luka Janežič, Žan Rudolf, Andrej Kastelic, Jani Klemenčič, Janez Sodržnik, Tomaž Barada, Vesna Fabjan, Dragutin Špiranec, Rok Reja; selektor: Miroslav Cerar.

