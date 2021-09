Uefa vložila zahtevo po izločitvi sodnika v postopku proti klubom superlige

"Uefa bo še naprej izvajala vse potrebne ukrepe, strogo v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, da bi zaščitila interese Uefe in vseh deležnikov v nogometu," so danes še enkrat poudarili pri Uefi, ki jo kot predsednik vodi Slovenec Aleksander Čeferin.

Uefa meni, da sodnik, ki vodi trenutne postopke, ni nepristranski, piše nemška tiskovna agencija dpa.

"Pri Uefi menimo, da je v postopkih prišlo do pomembnih nepravilnosti, zato pričakujemo, da se bo sodnik v skladu s špansko zakonodajo in v interesu pravičnosti do razjasnitve takoj umaknil," pa so danes zapisali pri Uefi.

Uefa se je v ponedeljek pozno zvečer odzvala na grožnjo de Lare in končala disciplinski postopek proti omenjenim trem klubom, glavnim pobudnikom sporne superlige. Uefa prav tako ne bo zahtevala nobenih kazni za preostalih devet klubov; Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Milan, Inter in Atletico Madrid so hitro odstopili od projekta, ko je ideja o superligi povzročila veliko ogorčenje navijačev in drugih klubov.

Danes je Uefa ponovila svoje stališče, da je "vedno delovala ne le v skladu s svojimi statuti in predpisi, ampak tudi s pravom EU, evropsko konvencijo o človekovih pravicah in švicarsko zakonodajo v zvezi s tem, tako imenovanim projektom superlige".

"Pri Uefi ostajamo samozavestni in bomo še naprej branili svoje stališče ter ščitili interese svojih članic in drugih deležnikov v nogometu," so še zapisali pri Uefi.