Uefa ustavila disciplinski postopek, a bo nadaljevala bitko

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je sinoči ustavila disciplinski postopek proti Barceloni, Real Madridu in Juventusu zaradi njihove vpletenosti v ustanovitev sporne superlige. Madridsko sodišče je minuli teden odločilo, da mora Uefa zaustaviti postopek, in krovna evropska organizacija je v ponedeljek to tudi storila.

Vodilna zveza evropskega nogometa je pozno v ponedeljek sporočila, da so po odločitvi pritožbene komisije "postopki proti klubom nični, kot da postopek nikoli ni bil odprt".

To je zadnje poglavje v aferi, ki je spomladi svet nogometa obrnila na glavo. Omenjeni trije klubi, Real Madrid, Barcelona in Juventus, so bili med 12 ustanovitelji, ki so aprila s svojim predlogom za elitno odcepljeno ligo povzročili razburjenje.

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Milan, Inter in Atletico Madrid so hitro odstopili od projekta, ko je ideja o superligi povzročila veliko ogorčenje navijačev in drugih klubov, Real, Barcelona in Juventus pa so vztrajali s podporo tekmovanju, ki bi teoretično "zamenjalo" Uefino ligo prvakov.

Uefa je uvedla disciplinski postopek proti trojici zaradi "morebitnih kršitev pravnega okvira Uefe" in obenem dodala, da od preostalih devetih klubov "ne bo terjala plačila".

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA) Foto: Reuters

Uefa je napovedala, da bo nadaljevala bitko

Potem ko so se že junija postopki proti trojici začasno ustavili zaradi pravnih bitk Uefe z madridskim sodiščem, jih je zdaj ta opustila. Obenem pa je napovedala, da bo nadaljevala bitko.

"Uefa bo še naprej izvajala vse potrebne ukrepe, strogo v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, da bi zaščitila interese Uefe in vseh deležnikov v nogometu," so še zapisali pri Uefi.