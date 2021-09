Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je tudi ob seji izvršnega odbora v moldavskem Kišinjovu izrekla ostre kritike na račun ideje Mednarodne nogometne zveze (Fifa) po uvedbi svetovnih prvenstev na dve leti. Obenem je nezadovoljna tudi s tem, da se Fifa z njo na to temo še ni sestala.

Pred dobrim tednom je Uefa vprašala Fifo o možnosti sestanka, a ta na prošnjo še ni odgovorila. "Uefa je razočarana nad uporabljeno metodologijo, ki je doslej vodila do projektov radikalnih sprememb, ki so jih promovirali, še preden bi imeli deležniki možnost sodelovati na kakšnem posvetovalnem sestanku," so dejali pri Uefi.

Fifa, ki izvaja študijo o projektu in je objavila kontroverzno raziskavo med navijači, načrtuje pogovore z nacionalnimi zvezami prihodnji teden v četrtek, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na spletnem dogodku bodo govorili o prihodnosti reprezentančnega koledarja, zdajšnji poteče konec leta 2023 za ženske in leta 2024 za moške.

Fifa si želi moško SP od leta 2028 na vsaki dve leti namesto na štiri leta, kar bi prisililo celinska prvenstva prav tako k uvedbi turnirjev na dve leti od leta 2025 naprej. Podobno bi veljalo za ženske reprezentance.

Čeferin zagrozil z bojkotom

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je zagrozil z bojkotom mundiala, če bodo ti predlogi sprejeti.

Je pa slednji v moldavskem glavnem mestu ob šolskem nogometnem festivalu, na katerem so se 70 moldavskim otrokom pridružili nekateri nekdanji nogometni zvezdniki, kot so Luis Figo, Nadine Kessler, Maxwell, Zvonimir Boban in Robbie Keane, dejal, da je pomembno, da je čim več športa v šolah.

"Mislim, da je zelo pomembno, da se otroci v šolah ukvarjajo s športom. Skozi nogomet se otroci naučijo, da lahko fantje in dekleta igrajo skupaj, da so lahko vsi prijatelji, da vidijo različne kulture, različna ozadja in tudi nogomet kot prijateljstvo. Nogomet je nekakšna šola življenja," je dejal Čeferin.

