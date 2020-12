Prireditelji svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju so danes slavnostno odprli četrti stadion za mundial leta 2022. Na odprtju so kot testni dogodek v koronačasih poskusno dovolili tudi vstop gledalcem, tokrat jih je bilo na novem stadionu Al Rajan v bližini Dohe lahko 20.000. Med njimi je bil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Takšna množica gledalcev na športni prireditvi je ena največjih v časih koronakrize, le na Novi Zelandiji si je več navijačev ogledalo tekmo v ragbiju, ko so prvič sprostili stroge ukrepe.

Pogoj za udeležbo na današnji tekmi in slavnostnem odprtju objekta je bil bodisi negativen test na covid-19 ali pa pozitiven test za protitelesa virusa.

Stadion ima sicer 40.000 sedežev, na SP v Katarju pa bo na njem sedem tekem. Za slavnostno odprtje pred SP so danes na njem izvedli pokalni finale med ekipama Al Sad in Al Arabi.

Takole je stadion Al Rajan videti od zunaj, ... Foto: Reuters

Današnje odprtje datumsko ustreza finalu SP leta 2022, ki je načrtovan za 18. december čez dve leti; SP bo namreč takrat zaradi neugodnih vremenskih pogojev v tej državi potekalo v jesensko-zimskem obdobju namesto v običajnem poletnem.

Kot poročajo tuje agencije, so pred začetkom dogajanja kljub napovedanim strogim ukrepom opazili pomanjkanje fizične oddaljenosti med navijači pred objektom, so pa varnostniki navijačem odvzeli hrano in pijačo na vhodih stadiona. Ker je veljala prepoved vnosa tekočin, so nekateri ostali tudi brez priročnih razkužil v stekleničkah.

V notranjosti pa so bili sedeži, na katerih so navijači lahko sedeli, označeni z zeleno, medtem ko so bili prepovedani sedeži označeni z belimi oznakami.

... takole pa od znotraj. Foto: Reuters

V Katarju sicer počasi sproščajo ukrepe na športnih prireditvah, stadioni so lahko na tekmah domače lige polni do tretjine kapacitet. V zadnjem tednu je v tej državi precej padla stopnja okuženosti, zadnji podatek je bil le 37,7 novih okužb na 100.000 prebivalcev.

Skupno bodo za SP 2022 zgradili ali obnovili osem stadionov. Doslej je dokončane več kot 90 odstotkov potrebne infrastrukture, je pojasnil vodja organizacijskega odbora Hasan al Tavadi.

Spektakularna otvoritev:

Sprehod po stadionu Al Rajan: