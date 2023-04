V Barceloni ob katastrofi odzvanjalo Messijevo ime

Nogometaši Real Marida so v sredo zvečer na povratni tekmi polfinala pokalnega tekmovanja s kar 4:0 odpihnili Barcelono in se s skupnim izidom 4:1 zavihteli v veliki finale kraljevega pokala. Na Camp Nouu je blestel izkušeni Karim Benzema, ki se je podpisal pod hat-trick. "Brez dvoma je v tem trenutku še vedno eden od najboljših igralcev na svetu. Če se dobro počuti, lahko naredi razliko," je svojega varovanca po tekmi pohvalil strateg Reala Carlo Ancelotti.

Čeprav je Barcelona na sredini tekmi branila prednost z 1:0 s prve tekme polfinala španskega kraljevega pokala in so bili v taboru Kataloncev pred domačim obračunom zelo optimistični, pa so se na domači zelenici načrti gostiteljem po dobrem uvodu začeli podirati kot hišica iz kart. Ob koncu prvega polčasa je za vodstvo Reala zadel Vinicius Junior, v drugem delu pa je s hat-trickom za popoln razpad sistema Barcelone poskrbel Karim Benzema.

Zadnji nogometaš Reala, ki se je na Camp Nouu proti Barceloni podpisal pod hat-trick, je bil Ferenc Puškaš leta 1963. Benzema je po nekaj težavah v zadnjem obdobju znova našel pravo formo, pod tri zadetke se je podpisal že v nedeljo, ko je beli balet slavil proti Real Valladolidu. "Že po nedeljski tekmi smo ugotovili, da mu je delo, ki smo ga opravili med reprezentančnim premorom, zelo koristilo. Spet je v optimalni pripravljenosti in res naredi razliko v igri, brez dvoma," je po tekmi dejal strateg Reala Carlo Ancelotti.

Karim Benzema je na zadnjih dveh tekmah Reala dosegel šest zadetkov. Foto: Reuters

Razumljivo povsem drugačno je bilo stanje v zasedbi Barcelone, kjer so bili v sredo brez vsake možnosti za uspeh. "Če Reala ne ubiješ, te bo ubil on. Ni nam uspelo doseči niti enega zadetka, bili so boljša ekipa in to je nogomet," je dejal strateg Barcelone Xavi. Visok poraz je bil za Barcelono še toliko večji udarec, saj v tej sezoni la lige dobiva le 0,33 gola na tekmo, v celotni sezoni so prejeli le devet golov, od tega so si zabili dva avtogola. "Nismo dovolj zreli. Imamo veliko mladih igralcev, ki se morajo še naučiti in pridobiti izkušnje," je še dejal Xavi.

Xavi ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Reuters

Visok poraz je bil veliko razočaranje tudi za navijače katalonskega kluba, ki so med srečanjem v deseti minuti igre vzklikali tudi ime Lionela Messija. Vse več je namreč namigovanj, da se bo Messi poleti poslovil od PSG, Barcelonini navijači pa si na vso moč želijo vrnitve svojega ljubljenca, ki se je od Camp Noua poslovil leta 2021, v zadnjem času pa v Parizu doživlja težke trenutke, saj so mu navijači pariškega velikana obrnili hrbet. Tudi zaradi tega je vse več namigovanj, da bo Argentinec, ki si zelo želi ostati v Evropi, poleti zapustil Pariz.

Gesta navijačev Barcelone v čast Messiju je prišla le nekaj ur zatem, ko je klubski direktor Mateu Alemany namignil, da vrnitev Argentinca k španskemu klubu ni povsem nemogoča. "Trenutno smo na različnih poteh, Messi je v Parizu, a nikoli se ne ve. Nihče ne more zanikati ljubezni in topline, ki jo ima tukaj v Barceloni, on je najboljši v zgodovini tega kluba," pa je še korak dlje stopil podpredsednik Rafa Yuste.

O tej tematiki je že prejšnji teden spregovoril tudi Xavi, ki si je v preteklosti delil garderobo z Argentincem. "V vprašanju je finančni fair play, a še bolj od tega so pomembni Leovi nameni in predvsem to, ali si želi vrnitve v Barcelono. Če si tega želi, bo to zagotovo povedal. Sva prijatelja, pogosto se slišiva, a zdaj ni čas, da govorimo o tem v dobro Lea, kluba in celotne ekipe. Bomo videli," je o tej temi povedal trener Barcelone.

