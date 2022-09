V Angliji in Romuniji leteli bakle in udarci, pet ljudi hospitaliziranih #video

Pred ponedeljkovo večerno tekmo lige narodov med Anglijo in Nemčijo (3:3) je prišlo do neredov v pubu blizu londonskega stadiona Wembley. V zgodnjih večernih urah je okoli sto moških − mnogi so bili zamaskirani − prišlo na vrt puba Green Man in napadlo goste, je danes za nemško tiskovno agencijo dpa sporočila policija.

Čeprav je bilo med njimi videti tudi nekaj angleških šalov in klobukov, oblasti menijo, da je šlo za preoblečene navijače nemške nogometne reprezentance.

Po podatkih policije je prišlo do prerivanja v množici, huligani pa naj bi bili oboroženi z mačetami in boksarskimi nastavki, poroča britanski Sun. Več gostov je utrpelo poškodbe glave in obraza, pet jih je končalo v bolnišnici, nihče pa ni bil življenjsko ogrožen. Ob posredovanju policije je večina napadalcev pobegnila. Štiri vpletene osebe so aretirali.

Five people hospitalised after 100 masked German fans storm Wembley pub ahead of England match. pic.twitter.com/kMgeCeebqv — SPORTbible (@sportbible) September 27, 2022

Gostje, med katerimi so nekateri prišli v pub z družinami, da bi si ogledali tekmo, so tudi prek Twitterja s posnetki in komentarji izrazili šok nad nasilnimi prizori.

Vroče pa ni bilo le v Angliji, temveč tudi v Bukarešti na tekmi med Romunijo in Bosno in Hercegovino (4:1), na kateri je zavrelo med privrženci obeh reprezentanc, potem ko so Romuni začeli s skandiranjem "Srbija, Srbija!" so jim navijači Bosne in Hercegovine vrnili z vzkliki "Ria Ria Hungaria!" (gremo, Madžarska, op. p.). Zatem se je med obema stranema vnel pravi spopad, po zraku so leteli različni predmeti, tudi bakle.

