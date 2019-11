Usoda se je na Hrvaškem grdo poigrala z Rožmanom

Nogometaši Rijeke, ki so v nedeljo kljub vodstvu z 2:0 v Osijeku ostali brez točk (2:3), v pokalnem tekmovanju branijo naslov. Pod vodstvom Simona Rožmana so se brez težav uvrstili v četrtfinale, kjer pa jih čaka najtežji možni tekmec. Današnji žreb ni bil naklonjen Rečanom, saj je njihovo kroglico povezal z zagrebškim Dinamom, ki je v tem trenutku z naskokom najmočnejši hrvaški klub.

Rijeka brani pokalni naslov, ki ga je v prejšnji sezoni osvojila pod taktirko Igorja Bišćana. Nekdanji trener Olimpije se je nedavno poslovil od vročega stolčka na Reki in postal selektor mlade hrvaške reprezentance do 21 let, nasledil pa ga je Simon Rožman. Mladi slovenski strateg se je tako znašel pred zahtevno nalogo, za zdaj pa navijačev Rijeke (še) ne razvaja z uspešnimi rezultati.

Kot da bi na igrišče prišla druga ekipa

Rijeka je tako leta 2017, ko je bil trener Matjaž Kek, proslavljala naslov državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida V pokalu se je izkazal in popeljal Rijeko v četrtfinale, v prvenstvu pa je na petih srečanjih osvojil 7 od skupno 15 točk, po domačem neuspehu z Gorico (1:2) pa je ostal brez točk še v Osijeku (2:3). Čeprav je v nedeljo vodil do 65. minute z 2:0, so Slavonci dosegli tri zadetke in poskrbeli za odmeven preobrat, Rečani pa so ostali brez tretjega mesta.

''Odigrali smo odlični prvi polčas, nato pa se je vse spremenilo. Bilo je, kot da bi na igrišče prišla druga ekipa. Nismo si znali več podajati niti zadržati žoge. Znašli smo se pod pritiskom in bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo Osijek zadel v polno,'' je po neverjetnem padcu v igri, ki je sledil v drugem polčasu, izpostavil Rožman.

Stojanović z Dinamom letos še trikrat proti Rijeki

Petar Stojanović se bo letos pomeril z Rijeko še trikrat. Dinamo bo namreč 18. decembra v prestavljeni tekmi gostil Rijeko v Zagrebu. Foto: Reuters Prihodnji konec tedna ga čaka nov derbi. Na Reko prihaja zagrebški Dinamo, vodilni prvoligaš, ki navdušuje tudi v Evropi, kjer je v močni skupini lige prvakov z Manchester Cityjem, Šahtarjem in Atalanto na visokem drugem mestu. Klub, pri katerem igra tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, bo v nedeljo gostoval na Rujevici. Takrat bo tekma štela za točke.

Na začetku prihodnjega meseca se bo zgodovina ponovila, saj se bo Dinamo 3. decembra vrnil v prestolnico Kvarnerja, a ne v prvenstvu, ampak pokalu. Usoda se je tako grdo poigrala z Rožmanom, saj mu je žreb namenil najtežjega možnega tekmeca. Dinamo bo željan maščevanja, saj je v prejšnji sezoni v finalu v Pulju ostal praznih rok (1:3) prav proti Bišćanovi Rijeki.

Kateri so preostali četrtfinalni pari? Inter s slovenskim vratarjem Žigo Frelihom bo gostil Osijek, Gorica bo pričakala Slaven Belupo, katerega pomočnik trenerja je Mariborčan Sandro Bloudek, za polfinale pa se bosta potegovala še Šibenik in zagrebška Lokomotiva.