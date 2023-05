Urugvaj ima novega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinec Marcelo Bielsa bo prevzel vodstvo urugvajske nogometne reprezentance in jo vodil vsaj do svetovnega prvenstva 2026, je v četrtek sporočila urugvajska nogometna zveza. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sta se strani že dogovorili za sodelovanje, manjka le še podpis pogodbe.

Urugvajska vrsta je bila brez selektorja od izteka pogodbe z Diegom Alonsom po izpadu v skupinskem delu svetovnega prvenstva 2022.

Sedeminšestdesetletni Bielsa z vzdevkom El Loco je vodil že selekciji Argentine (1998–2004) in Čila (2007–2011). Prvič bo Urugvaj vodil na junijskih prijateljskih tekmah, tri mesece pozneje pa bo začel južnoameriške kvalifikacije za SP 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Bielsa bo drugi Argentinec na klopi Urugvaja, dvakratnega svetovnega prvaka (1930, 1950), po Danielu Passarelli, ki je Urugvajce vodil med letoma 1999 in 2001.

Bielsa je sicer vodil tudi kar nekaj klubov, med njimi Newell's Old Boys, Atlas, Americo, Velez Sarsfield, Espanyol, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio, Lille in nazadnje med 2018 in 2022 Leeds United.

