Uradno: znani datumi in sistem zaključka lige prvakov

Uefa je sporočila datume sklepnega dela lige prvakov. Zaključni turnir najboljših osem lige prvakov bo v Lizboni med 12. in 23. avgustom, medtem ko bo liga Europa potekala v Nemčiji (Köln, Duisburg, Düsseldorf in Gelsenkirchen ) med 10. in 21. avgustom.