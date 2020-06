Hud udarec za Leipzig Kevina Kampla?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni reprezentant in soigralec Kevina Kampla pri prvoligašu Leipzigu, Timo Werner, ne bo igral v avgustovskih zaključnih bojih lige prvakov za svoj zdajšnji klub, saj bo že julija prestopil k Chelseaju, je poročal nemški Sky.

V sredo bi moral izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) potrditi odločitev o igranju zaključnega turnirja osmerice v ligi prvakov na dveh lizbonskih stadionih (Luz in Jose Alvalade), pri čemer bi bil četrtfinale med 12. in 15. avgustom, polfinale 18. in 19. avgusta, finale pa 23. avgusta.

Leipzig je eden od štirih, ob Atalanti Josipa Iličića, Atleticu Madridu Jana Oblaka in Parisu Saint-Germainu, ki so si že izborili četrtfinale, preostali štirje pari osmine finala (Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid, Barcelona - Napoli in Bayern - Chelsea) pa morajo igrati še povratne tekme.

Werner bi moral sredi julija podpisati pogodbo z angleškim prvoligašem Chelseajem in potem oditi na enomesečni premor pred naslednjo sezono. Tudi če bi Chelsea prišel do finala lige prvakov, 24-letni Werner ne bi imel pravice nastopa zanj.

Nemec je v tej sezoni z 31 zadetki najboljši strelec Leipziga, 25 golov je dosegel v nemški ligi, štiri pa v ligi prvakov.