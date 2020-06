Aleksander Čeferin našel rešitev za finale ligo prvakov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot kaže, bo letošnji finale nogometne lige prvakov dejansko potekal v Lizboni. Evropska nogometna zveza Uefa mora takšen načrt še potrditi, a naj bi bilo to še zgolj formalnost. O odločilnih fazah lige prvakov v Lizboni, finale bi bil 22. ali 23. avgusta, je v petkovi izdaji poročal nemški Bild.

Trditvam Bilda sledijo poročila tudi več drugih evropskih medijev v zadnjih dneh. Uradno obvestilo je pričakovati v sredo, 17. junija, ko se bo izvršni odbor UEFA na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom sestal na videokonferenci in razpravljal o tem, kako sezono evropskega nogometa izpeljati kljub pandemiji novega koronavirusa.

Slovenski ljubitelji nogometa se lahko pohvalijo kar s tremi udeleženci v četrtfinalu lige prvakov. V boju za evropski naslov tako ostajajo Jan Oblak (Atletico Madrid), Josip Iličić (Atalanta) in Kevin Kampl (RB Leipzig).

Josip Iličić je na dveh tekmah osmine finala lige prvakov zatresel mrežo Valencie kar petkrat. Foto: Reuters

Po poročanju medijev bodo 8. in 9. avgusta na sporedu preostale štiri povratne tekme osmine finala. Nadaljevanje bo potekalo po turnirskem sistemu, kar pomeni, da bodo klubi v četrtfinalu in polfinalu odigrali le po eno tekmo.

Finale bo 22. ali 23. avgusta. V Lizboni oziroma na Portugalskem je več stadionov z veliko zmogljivostjo, s 65.000 sedeži prednjači stadion luči, Estadio da Luz, ki je gostil finale Eura 2004 in ligo prvakov leta 2014, ter bližnji 50.000-sedežni Estadio Jose Alvalade, ki so ga uporabljali tudi na Euru 2004 in za finale pokala Uefa leta 2005.