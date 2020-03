United in City združila moči

Navijači donacije razdelilnicam hrane ponavadi zbirajo na domačih tekmah obeh velikanov iz Manchestra, vendar pa so tekme zaradi pandemije začasno ustavljene vse do konca aprila zaradi prepovedi zbiranja ljudi kot ukrepa za preprečevanje širjenja virusa.

Z donacijo bodo pomagali pri nakupu hrane devetnajstim razdelilnicam v okviru fundacije Trussell na širšem metropolitanskem območju Manchestra.

Manchester City and Manchester United have donated a combined £100,000 to help food banks in Greater Manchester meet increased demand from vulnerable people as a result of the coronavirus (COVID-19) pandemic 💙https://t.co/J4R6ao5nNy