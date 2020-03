Goretzka in Kimmich donirala milijon za boj proti koroni, dobrodelen tudi Lukaku

Zvezdnika bavarskega nogometnega velikana Bayerna Leon Goretzka in Joshua Kimmich sta za boj proti širjenju novega koronavirusa v dobrodelne namene donirala milijon evrov in ustanovila pobudo Brcnimo korono. Petindvajsetletna nemška nogometna reprezentanta sta danes objavila podrobnosti fundacije, ki bo zbirala denar za dober namen.

"Na igrišču lahko premagamo vsakogar. Korono pa lahko porazimo le vsi skupaj hkrati," je zapisal Goretzka in obenem pozval vse, naj donirajo po svojih močeh. Sam je za zgled skupaj s Kimmichem doniral milijon evrov lastnega denarja.

Spletna stran fundacije ni namenjena zgolj zbiranju denarja. Objavljala bo tudi aktualne novice, priporočila v zvezi z novim koronavirusom. Preko spletne strani #wekickcorona lahko vsak, ki potrebuje pomoč, zanjo zaprosi, prav tako vsak, ki lahko pomaga na kakršen koli način.

"Kot profesionalna nogometaša se zavedava, da živiva zdravo in privilegirano življenje. Zato se čutiva obvezana, da v tem težkem času ravnava odgovorno. Razdajanje in pomaganje drugim je za naju primarnega pomena," sta zapisala nogometaša: "Vsak posameznik lahko veliko pripomore, da se novi koronavirus ne širi naprej, a le vsi skupaj lahko družbi pomagamo k čimprejšnjemu okrevanju."

Lukaku milanski bolnišnici daroval sto tisoč evrov

Dobrodelen je tudi nogometaš Interja Romelu Lukaku, ki je milanski bolnišnici San Raffaele daroval sto tisoč evrov v boju proti novemu koronavirusu, ki je Italijo, in v njej še posebej Lombardijo, prizadel najhuje na stari celini.

Romelu Lukaku je milanski bolnišnici San Raffaele daroval sto tisoč evrov. Foto: Reuters

Belgijski reprezentančni napadalec je odločitev sporočil na svojem Twitter-profilu. "V teh občutljivih časih moramo ostati enotni in biti doma. Italija je res neverjetna dežela, zame in mojo družino je naredila ogromno, zato ji želim s to donacijo pomagati. Tudi vi, če to lahko storite, pomagajte bolnišnicam," je ljudi k pomoči pozval Lukaku, ki je pred letošnjo sezono k Interju prestopil iz Manchseter Uniteda.