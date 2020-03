Še ena skupina ljudi, ki te dni dela, pa se nanje rado pozablja #video

Poleg zdravstvenega osebja, ki je v času epidemije najbolj na udaru, je na delu še kopica drugih delavcev, ki skrbijo, da se sistem ne sesuje. Med njimi so tudi komunalni delavci, ki med drugim skrbijo tudi za odvoz smeti. Kakšne ukrepe so sprejeli v teh dneh?

Na delu je tudi ljubljanska Snaga (video: Planet TV)

Več smeti kot pred epidemijo

"Opremljeni smo s posebnimi zaščitnimi maskami in ne navadnimi, poleg običajnih rokavic nosimo tudi plastične rokavice. Skrbimo tudi za to, da ohranjamo razdaljo," nam je povedal komunalni delavec iz Tržiča.

Opaža, da je v času, odkar je v Sloveniji razglašena epidemija in je življenje obstalo, še več smeti kot prej, saj so ljudje doma in se marsikdo odloča za čistilno akcijo v domačem gospodinjstvu in okolici.



"Delali bomo, dokler bomo zdravi in dokler bo država tako želela, če mi nehamo delati, bo nastal tudi problem na področju smeti," je opozoril.

Posebni ukrepi tudi za delavce komunale

V Komunali Tržič so nam povedali, da so že prejšnji teden zaprli blagajno podjetja, ukinili osebne obiske v upravni stavbi in za zaposlene na terenu začasno razporedili delovni čas. Z različnimi urami prihoda na delo in odhoda domov so tako preprečili zbiranje zaposlenih na enem mestu.

Vse zaposlene še vedno spodbujajo k upoštevanju strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), krajane o vseh ukrepih obveščajo tudi prek svojega profila na Facebooku.

Komunalna podjetja so kljub izjemnim razmeram še vedno dolžna zagotavljati izvajanje gospodarskih javnih služb. V Tržiču skrbijo za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode in odvoz odpadkov. Na preostalih področjih izvajajo le najnujnejša dela.

V času epidemije so v Komunali Tržič, kjer poudarjajo, da so izjemno ponosni na svoje sodelavce, dodatno sprejeli posebne ukrepe, in sicer: zaposleni obvezno uporabljajo osebno varovalno opremo (zaščitne maske – polobrazne in obrazne – ter rokavice), v službenih vozilih imajo na voljo razkužila za roke in površine;

ekipe so razdeljene v manjše skupine po en ali dva zaposlena;

zaprli so zbirni center odpadkov v Kovorju in občane prosijo, naj svoje odpadke do odprtja skladiščijo doma in jih ne odlagajo v naravo. Prav tako se ne izvaja odvoz kosovnih odpadkov;

na pogrebni službi so dobili posebna navodila NIJZ glede ravnanja s pokojniki. Na tem mestu svetujejo pogrebe le v družinskem krogu.

V Občini Tržič, kjer so sprejeli številne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, za zdaj še niso zabeležili okužb.

