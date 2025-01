"Z žalostjo sporočamo, da je naš oče Denis Law umrl. Boril se je v težki bitki, zdaj je našel svoj mir," je sporočila njegova družina. V zadnjih letih se je nekdanji nogometaš boril z Alzheimerjevo boleznijo in demenco.

Manchester United je dodal, da klub žaluje ob izgubi "kralja Stretford Enda" - to je del stadiona Old Trafford, pred katerim od leta 2002 stoji tudi kip nekdanjega zvezdnika kluba.

"Vedno je bil eden najboljših in najbolj cenjenih igralcev našega kluba. Sijajen strelec, ki je ljubil nogomet, ob tem pa je bil tudi iskrivega duha, tako da je bil junak celotne generacije," so še dodali pri rdečih vragih.

Law je bil zadnji član trojice zvezdnikov Uniteda, ki so ji navijači nadeli vzdevek Sveta trojica, sestavljala pa sta jo še George Best in Bobby Charlton. Best je umrl leta 2005, Charlton pa 2023.

Law je za United igral med letoma 1962 in 1973, na 404 tekmah pa dosegel 237 golov. Na klubski lestvici strelcev sta pred njim le Wayne Rooney in Charlton. Z Unitedom je bil dvakrat angleški prvak (1965, 1967), zaradi poškodbe pa ni igral v finalu evropskega pokala prvakov leta 1968 na Wembleyju, ko je United premagal Benfico s 4:1 in postal prvi angleški klub z lovoriko najboljšega v Evropi.

Law, nogometno kariero je začel pri škotskem Aberdeenu, je odigral tudi 55 tekem za Škotsko, skupaj s Kennyjem Dalglishom je njen najboljši strelec s 30 goli.