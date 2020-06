Umrl je eden od zvezdnikov Interja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Umrl je Mario Corso, nogometaš Interja, večni šampion z neskončnim slogom," so na družbenih omrežjih zapisali pri Interju.

Corso je bil zelo nadarjen, a nestanoviten. Levi krilni igralec je bil znan po svojih zavitih prostih strelih, njegov vzdevek pa je bil "božja leva noga", saj je imel enega najboljših strelov z levico na svetu.

Bil je tako dober, da je legendarni Pele želel, da bi prišel v Brazilijo igrat za Santos, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal nekdanji Interjev predsednik Massimo Moratti.

94 zadetkov na 502 tekmah

V času pri Interju, med letoma 1957 in 1973, je Corso odigral 502 tekmi in zabil 94 golov. S črno-modrimi je osvojil štiri naslove italijanskega prvaka, dva evropska pokala in dva medcelinska pokala, tekmovanja, ki je bil predhodnik Fifinega klubskega svetovnega prvenstva.

Za italijansko izbrano vrsto je Corso zbral 23 nastopov in se štirikrat vpisal med strelce. Kariero je končal v Genoi. Pozneje je bil trener, večinoma mladinskih ekip.

