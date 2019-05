Uefa za ligo prvakov z izpadanjem in napredovanjem?

Po novem, od leta 2024 dalje, bi bile v ligi prvakov štiri skupine s po osmimi klubi, kar bi močno povečalo število evropskih tekem. Pet najboljših ekip iz vsake skupine bi si zagotovilo avtomatično igranje v naslednji sezoni, kar bi pomenilo manj možnosti za preboj v to tekmovanje za manjše države oziroma klube.

Toda predsednik Uefe Aleksander Čeferin je umiril žogico: "Kar je pomembno, je to, da navkljub številnim govoricam v medijih ni bila sprejeta še nobena odločitev. V tem trenutku smo zgolj pri idejah in mnenjih."

Prenovljeno tekmovanje pa bi bilo brez tekem ob koncu tedna, kar je že razjezilo nacionalne lige. Spremembe so požele številne polemike takoj po tem, ko je načrte za spremembe evropskih klubskih tekmovanj oziroma vseevropski ligaški sistem predstavil šef združenja evropskih klubov (Eca) Andrea Agnelli. To bi namreč pomenilo občutno zmanjšanje kvalificiranih ekip iz domačih tekmovanj.

Uefin načrt sicer predvideva premik v to smer, čeprav se število klubov v ligi prvakov ne bi spremenilo z zdajšnjih 32. Trenutno v ligi prvakov moštva igrajo v osmih skupinah s po štirimi ekipami.

Eca je v torek zahtevala, da jo Uefa resno vključi v vsake načrte o spremembah v elitnem evropskem tekmovanju. "Ko so leta 2016 ligo prvakov doletele zadnje spremembe, je bila Uefa deležna kritik, da se ni dovolj posvetovala z vpletenimi. Ko sem postal predsednik malce zatem, sem vztrajal, da morajo biti vse spremembe del posveta in današnji sestanek dokazuje prav to," je dejal Čeferin.

Uefo so kritizirali že zaradi sprememb kvalifikacijskih meril za ligo prvakov, ko so štirim najboljšim iz štirih največjih evropskih lig zagotovili ligo prvakov. To trenutno velja za Anglijo, Španijo, Italijo in Nemčijo.

