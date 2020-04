Uefa bo potrdila nov termin ženskega EP

Žensko EP bi moralo biti med 7. julijem in 1. avgustom 2021, a so ga morali preložiti, tako kot so za eno leto prestavili tudi letošnje moško EP v 12 mestih, ki bi moralo potekati med 12. junijem in 12. julijem. Nov termin tega je od 11. junija do 11. julija 2021.

Še vedno pa je nejasno, kdaj točno bo EP do 21 let, ki je sicer še vedno predvideno za junij 2021. Gostili ga bosta Madžarska in Slovenija.