Tudi v Španiji enako plačilo članom in članicam nogometne reprezentance

Sporazum bo sklenjen za naslednjih pet let in čeprav se plače ne izplačujejo za igranje v Španiji, dogovor zagotavlja, da bodo igralci in igralke uživali enake pogoje glede nagrad in medijskih pravic. Izenačeni bodo tudi delovni pogoji, vključno s potovanji, hrano in nastanitvijo.

"Igralke reprezentance bodo imele odslej predujem za bonuse, popolnoma enak kot pri moških. Sklenili smo dogovor za naslednjih pet let," je povedal predsednik zveze Luis Rubiales.

"Vsi igralci bodo imeli odslej tudi določen odstotek od sponzorstva. Mislim, da je težko najti kjerkoli drugje tako popoln dogovor."

Španija se je pridružila državam, kot so Brazilija, Anglija, ZDA, Norveška in Danska, pri doseganju sporazuma o enakem plačilu za predstavnike in predstavnice reprezentanc.