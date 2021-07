Trojica lovi Ronalda, a naj strelec bo zagotovo avtogol

Letošnji Euro je zgodovinski in rekorden v marsikaterem pogledu. Od tega, da se igra kar v 12 državah, do izjemnega števila doseženih zadetkov, tako skupno kot na posameznih srečanjih. Ne moremo pa mimo tega, da je poseben tudi zaradi izjemno velikega števila golov, ki so si jih reprezentance zabile kar same.

Na letošnjem evropskem prvenstvu smo videli kar deset takšnih dogodkov, kar je seveda nov rekord. Glede na to, da nas čakajo še tri srečanja, pa se tudi ta statistični podatek lahko do konca tedna še popravi. Led na "prvenstvu avtogolov" je bil prebit že na otvoritvenem srečanju, neslavni junak pa Turek Merih Demiral. V skupinskem delu jih je nato padlo še sedem, dva pa smo do zdaj videli tudi v izločilnih bojih.

Pedri edini, ki se je kljub avtogolu lahko veselil

Kar na dveh srečanjih se je zgodilo, da je reprezentanca lastno mrežo zatresla dvakrat. Najprej je ta "podvig" uspel Portugalski, ki je kljub temu, da je sama zabila štiri zadetke, proti Nemčiji izgubila s 4:2. Še huje pa jo je odnesla Slovaška, ki je kljub dvema takima zadetkoma na tekmi s Španijo izgubila kar s 5:0.

Španija je edina reprezentanca, ki je na tem prvenstvu kljub avtogolu dobila srečanje. Lastno mrežo je takrat zatresel vezist Pedri. Foto: Guliverimage Edini avtogol, ki ni vodil do poraza, pa je zabil mladi španski vezist Pedri, in to na tekmi tega prvenstva do zdaj – osmini finala proti Hrvaški. Za gol pravzaprav sploh ni bil kriv sam, saj je vratar Unai Simon zelo slabo sprejel njegovo povratno podajo in žoga se mu je pod nogometnim čevljem izmuznila v gol. Vseeno so Španci po pravi poslastici, podaljšku in tekmi, ki se je prebila na drugo mesto večne lestvice prvenstev, kar zadeva zadetke, na koncu napredovali.

Do tega prvenstva vse skupaj le devet avtogolov

Prvi strelec avtogola v zgodovini EP Anton Ondruš. Foto: Guliverimage Letos nismo videli le rekorda po številu doseženih zadetkov v lastno mrežo, pač pa je vse skupaj preseglo vsa dosedanja prvenstva, saj smo jih do Eura 2020 videli le devet. Vse skupaj se je začelo na prvenstvu leta 1976, ki ga je gostila Jugoslavija, prvi strelec avtogola pa je bil predstavnik Češkoslovaške Anton Ondruš. Po en avtogol smo nato videli leta 1996 v Angliji ter štiri leta pozneje v Belgiji in na Nizozemskem. Na prvenstvu na Portugalskem leta 2004 sta prvič padla dva avtogola, leta 2012 na Poljskem in v Ukrajini pa ponovno zgolj eden. Na zadnjem Euru leta 2016 v Franciji smo prvič videli tri zadetke v lastno mrežo.

Državi, ki sta dosegli več kot en avtogol na EP, sta prav tisti, ki jima je to uspelo na aktualnem prvenstvu. Portugalci v tej kategoriji zasedajo vrh, saj so si en gol zabili že pred 17 leti na domačem Euru. Na drugi strani, torej med tistimi, ki so jih avtogoli na Eurih največkrat osrečili, najdemo Francijo, Nizozemsko in Španijo. Njihovi nasprotniki so lastno mrežo zatresli po trikrat.

Prvič vratar in najhitrejši avtogol v zgodovini Eura

Denis Zakaria (levo, št. 6) je poskrbel za najhitrejši avtogol v zgodovini EP. Foto: Reuters Na letošnjem Euru smo v rubriki avtogol prvič pozdravili tudi vratarja. Lastno mrežo je na srečanju Poljske in Slovaške zatresel čuvaj poljske mreže Wojciech Szczesny. Zadnji, četrtfinalni avtogol švicarskega reprezentanta Denisa Zakarie pa je trenutno najhitrejši gol v zgodovini vseh dosedanjih prvenstev, saj je padel že v osmi minuti.

Ronaldo vodi, dva Angleža zelo blizu

Lahko Harry Kane ali Raheem Sterling do konca prvenstva prehitita portugalskega zvezdnika? Foto: Guliverimage Na vrhu dirke za zlato kopačko Eura najdemo portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda in Čeha Patrika Schicka. Oba sta zabila pet zadetkov, ena asistenca pa je tista, ki Portugalca za zdaj drži na samem vrhu. Od igralcev, ki ostajajo v borbi za to posamično nagrado, so mu najbližje Angleža Harry Kane in Raheem Sterling ter Danec Kasper Dolberg, vsak s po tremi goli, na seznamu pa najdemo še nekaj imen, ki so zabila dva zadetka – Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Matteo Pessina in Manuel Locatelli (vsi Italija), Alvaro Morata, Pablo Sarabia in Ferran Torres (vsi Španija), Yussuf Poulsen in Joakim Mæhle (oba Danska).