Lahko trije levi ohranijo nedotaknjeno mrežo vse do konca?

Na letošnjem Euru blesti reprezentanca Anglije. Trije levi so suvereno opravili s skupinskim delom, nato pa v nadeljevanju tekmovanja najprej v pravi nogometni klasiki izločili Nemčijo, včeraj pa se z izjemno predstavo proti Ukrajini prebili v polfinale. Na vseh petih srečanjih prvenstva so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. Jim lahko uspe ta niz zadržati vse do konca turnirja?

Anglija je svoj izjemen niz začela z zmago proti Hrvaški, ko je kot edini zabil zvezdnik Manchester Cityja. Drugi krog skupine je prinesel otoški derbi s Škotsko, ki se je končal brez zmagovalca in tudi brez zadetkov, na zadnji tekmi s Čehi pa je ponovno udaril Sterling in nova minimalna zmaga ter prvo mesto v skupini sta bila tu.

Prekinjen nemški urok in prebujeni Kane

Po prvem delu turnirja je angleško javnost skrbela predvsem neučinkovitost njihove zasedbe, saj so na treh tekmah zadeli zgolj dvakrat, edini strelec pa je bil že prej omenjeni krilni napadalec Sterling. Proti Angležem je na srečanju igrala tudi tradicija, saj na Wembleyju Nemčije niso ugnali vse od leta 1975. A Angleži, ki na tem turnirju blestijo, so prebili tudi to oviro. Nemško mrežo je s svojim tretjim golom načel Sterling, nato pa je končno udaril še kapetan. Harry Kane je v samem zaključku tekme zabil svoj prvi gol na evropskih prvenstvih in zapečatil usodo Nemčije.

Raheem Sterling in Harry Kane sta na Euru zabila vsak po trikrat. Foto: Guliverimage

Razbita Ukrajina in vrnitev domov

V četrtfinalu je trem levom nasproti stala reprezentanca Ukrajine. To je bila prva in hkrati tudi zadnja tekma Eura, ki je Angleži niso odigrali na Wembleyju, saj bodo tam potekali tako polfinalni boji kot tudi finale. Kane je poln samozavesti, potem ko je tekmo prej prebil strelski zid, tokrat zabil že v uvodu srečanja in nakazal, da bo to angleški večer v Rimu. Pravi strelski šov se je nato začel na uvodu v drugi polčas, ko so Angleži v 18 minutah zabili trikrat in potrdili napredovanje v polfinale. Zadeli so Harry Maguire, še drugič Kane in pa Jordan Henderson, za katerega je bil to prvi gol v dresu z državnim grbom. Anglijo zdaj čakajo visokoleteči Danci, ki so po šoku na uvodu prvenstva in izgubi prvega zvezdnika Christiana Eriksena v nadaljevanju prikazali izjemne predstave.

England are the first team in Euro history to start their campaign with five clean sheets in a row! 🧱



England 1-0 Croatia

England 0-0 Scotland

England 1-0 Czech Republic

England 2-0 Germany

England 4-0 Ukraine pic.twitter.com/z9D8IHOqjx — ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2021

Pickford še čaka junaka, ki bo žogo spravil za njegov hrbet

Najbolj impresiven del celotne poti Anglije je ta, da se na vseh petih dosedanjih srečanjih prvenstva njihova mreža ni zatresla niti enkrat. Vratar Jordan Pickford je tako nepremagan že 450 minut, niz pa si zagotovo želi nadaljevati tudi v polfinalnem obračunu, ki bo na sporedu v sredo. S tem izjemnim dosežkom so nogometaši Anglije postavili tudi rekord evropskih prvenstev, saj to pred njimi ni uspelo še nikomur. Če bodo nadaljevali ta niz, se kaj lahko zgodi, da se bo nogomet ponovno res vrnil domov. Vseeno pa ne smemo pozabiti, da se lahko zgodi, da tudi brez prejetega zadetka vseeno ostanejo brez naslova, saj vse skupaj v izločilnih bojih lahko odloči tudi loterija enajstmetrovk.