S polfinalom zaokrožujejo zaporedna srečanja v izločilnih bojih

Za prvi dvoboj, ki sta ga odigrali, se bomo odpravili v soseščino, na Dunaj. Moštvi sta se na stadionu Ernst Happel pomerili v četrtfinalu Eura 2008, ki ga je poleg naše severne sosede Avstrije gostila še Švica. Srečanje v avstrijski prestolnici se je končalo brez zadetkov, po streljanju najstrožjih kazni so se uvrstitve v polfinale veselili Španci, ki so nato odšli vse do konca in takrat začeli izjemno serijo treh zaporednih naslovov na velikih tekmovanjih.

Foto: Guliverimage

Španska poezija za drugi zaporedni naslov

Po zmagi na prejšnjem Euru in nato še na svetovnem prvenstvu dve leti pozneje, je španska "tiki-taka" generacija na turnir v Ukrajino pripotovala kot eden glavnih favoritov. Kot že štiri leta poprej jim je na poti do evropskega prestola ponovno stala Italija, tokrat kar v neposrednem srečanju v velikem finalu. Španci so na Olimpijskem stadionu v Kijevu razbili četo Cesareja Prandellija in z izjemnih 4:0 ubranili naslov najboljše reprezentance na stari celini. V prvem polčasu je mrežo Italije načel David Silva, pred odmorom pa je vodstvo podvojil Jordi Alba. V izdihljajih srečanja je "Furia" udarila še dvakrat, natančna sta bila Fernando Torres in Juan Mata ter domov ponovno odnesla pokal Henrija Delaunayja.

Foto: Guliverimage

Zaton izjemne generacije

Španci po prvenstvu v Ukrajini na svetovnem prvenstvu 2014 niso navdušili in so se poslovili že po skupinskem delu, na Euru pa so se vseeno odkrito spogledovali s tretjim naslovom v vrsti. A to je bil račun brez naših zahodnih sosedov, ki so sanje o izjemnem podvigu razblinili v osmini finala, ko so na Stadionu Saint-Denis v Parizu slavili z 2:0. Junaka tekme sta bila aktualni kapetan izbrane vrste Giorgio Chiellini in Graziano Pelle. Tudi Italijani so nato v četrtfinalu sklenili turnir, saj so jih po kazenskih strelih izločili Nemci.

Foto: Guliverimage

Tokrat Italija izjemna, Španija pa je ujela pravo formo

Na tem prvenstvu so se Italijani v izločilne boje prebili brez težav, saj so zasedli vrh svoje skupine. Nekoliko težje je bilo Špancem, ki so si kožo reševali prav v zadnjem krogu proti Slovakom. Na tem srečanju so se njihove merilne naprave nastavile na svoje mesto in začeli so zabijati kot po tekočem traku. Po zmagi s 5:0 so napredovali z drugega mesta, nato pa v lepotici prvenstva s 5:3 izločili Hrvaško. V četrtfinalu jih je nato v obup spravljal vratar Švice Yann Sommer, nakar so po loteriji enajstmetrovk vendarle slavili uvrstitev v polfinale. Italija se je na prvi tekmi izločilnih bojev igrala z ognjem in šele po podaljšku izločila Avstrijo, nato pa v derbiju četrtfinala izločila še vodilno reprezentanco s Fifine lestvice Belgijo.

Obe reprezentanci zdaj čaka še edino srečanje izločilnih bojev, kjer se na zadnjih evropskih prvenstvih še nista srečali – polfinale. Boj za uvrstitev na zaključno dejanje Eura se bo na kultnem londonskem Wembleyju začel v torek ob 21.00.