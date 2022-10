Triler v Milanu, kjer Italijanu gori pod nogami

Med današnjimi obračuni tretjega kroga lige prvakov bo zagotovo veliko pozornosti požel obračun v Milanu, kjer bo pri Interju Samirja Handanovića gostovala Barcelona. A poleg Handanovića, ki v tej sezoni lige prvakov še ni dobil priložnosti, na klopi pa bo srečanje pričakal tudi tokrat, bo imela tekmo še dodatno slovensko noto, saj bo pravico v Milanu na srečanju skupine C delil Slavko Vinčič, pri sojenju pa mu bosta pomagala še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič ter četrti sodnik Rade Obrenović.

Tekma bo še posebej velikega pomena za stratega Interja Simoneja Inzaghija, ki je z milanskim klubom slabo vstopil v novo sezono serie A. Inter je po osmih krogih šele na devetem mestu s štirimi zmagami in prav toliko porazi, v zadnjih štirih krogih so izgubili kar trikrat. Polovično uspešni so bili do zdaj tudi v ligi prvakov, kjer imajo eno zmago in poraz. Z morebitno zmago bi si Inzaghi lahko vsaj malce oddahnil, a Inter čaka vse prej kot lahka naloga. "Barcelona je zelo močna in kompletna ekipa. So ena izmed treh ekip v Evropi, ki v tem trenutku igra najboljši nogomet," je dejal strateg Interja.

"Barcelona je zelo močna in kompletna ekipa. So ena izmed treh ekip v Evropi, ki v tem trenutku igra najboljši nogomet," pravi Inzaghi. Foto: Reuters

"Vemo, da je ta tekma za nas zelo pomembna. Nogometaši Barcelone so zelo agresivni pri posesti žoge, ob tem so v ekipo letos dodali še Lewandowskega, ki je vrhunski igralec. Vemo, da v ta obračun prihajamo iz težkega položaja, ker sezone z vidika rezultata nismo odprli najbolje. Po mojem mnenju smo si v nedeljo v serie A proti Romi zaslužili več. Podobno se nam je zgodilo tudi na srečanju z Bayernom, čeprav smo odigrali dobro srečanje. Moramo pričakovati več, tudi od sebe," je bil jasen Inzaghi, ki najverjetneje ne bo mogel računati na pomoč Lautara Martineza, medtem ko bo na igrišču zagotovo nekdanji član mlajših ekip Barcelone, Andre Onana, ki ima v vratih italijanskih podprvakov v Evropi prednost pred Handanovićem.

Zgodovina na strani Barcelone

Pomembnost tekme je izpostavil tudi strateg Barcelone, Xavi. "Ta obračun bo za nas zelo pomemben, a zagotovo ne odločilen. Tako mi kot Inter bomo lovili pomembne tri točke po porazih z Bayernom. Morali bomo pokazati bolj odločen obraz, karakter in tvegati. To bo res res pomembna tekma. To je liga prvakov in vemo, da ni veliko prostora za spodrsljaje," je dejal trener Barcelone, pri kateri bodo zagotovo manjkali Ronald Araujo, Jules Kounde, Hector Bellerin in Memphis Depay. A za razliko od Inzaghija je Xavi ob pogledu na domače tekmovanje lahko veliko bolj zadovoljen, saj se je Barcelona v zadnjem krogu povzpela na vrh la lige.

"Ta obračun bo za nas zelo pomemben, a zagotovo ne odločilen." Foto: Reuters

Ekipi sta se nazadnje v ligi prvakov srečali v sezoni 2019/20, ko je obe tekmi v skupinskem delu z 2:1 dobila Barcelona. Tudi na vseh medsebojnih obračunih do zdaj je bila Barcelona uspešna šestkrat, trikrat sta moštvi končali z remijem, le enkrat pa je bil uspešen Inter, ko je zmagal na prvi tekmi polfinala v sezoni 2009/10. Barcelona je tako na medsebojnih obračunih na zadnjih enajstih tekmah kar desetkrat tekmo končala kot neporažena ekipa.

"Njihova forma ni pomembna, to je vendarle Inter. So zelo močna ekipa, ki ima povsem drugačen sistem igre, kot smo ga videli do zdaj. So močna ekipa in čeprav smo tudi v mi v zadnjem času v odlični formi, bomo morali to dokazati na igrišču. Moramo ponoviti predstavo iz Münchna, a tokrat se mora to pokazati na rezultatu. Kot kaže trenutno, bo to na koncu ključno za napredovanje, glede na to, da smo tako mi kot oni klonili proti Bayernu. To, da smo zdaj prvi v la ligi, je za nas pomemben moralni dejavnik, ki nam daje samozavest. To je znak, da delamo dobro, a to srečanje bo zgodba zase. Za nas je to ena najbolj zahtevnih skupin, v katerih smo bili v zadnjih letih lige prvakov," je o 'družbi' Interja, Bayerna in Viktorie Plzen še dejal Xavi.

Liga prvakov, 2. krog, skupina C Torek, 4. oktober, Milano:

21.00 Inter Milano - Barcelona Verjetni začetni postavi:

Inter: Onana, Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Eric Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha

