Trije pozitivni v nogometnem klubu 1. FC Köln

Imen tistih, ki so okuženi s koronavirusom, pri Kölnu niso razkrili. Foto: Getty Images

V nemškem nogometnem prvoligašu 1. FC Köln so bili trije člani pozitivni po testiranju zaradi novega koronavirusa. Vsi trije so sedaj v domači štirinajstdnevni karanteni, je klub objavil na svoji spletni strani. Dodal je, da imen zaradi varstva osebnih podatkov ne bodo sporočili ter da ostali v klubu nimajo simptomov virusa.

Treningi se bo nadaljevali po načrtih zaradi izpolnjevanja zdravstvenih in higienskih priporočil ter ukrepov po uvedbi vadbe po skupinah 6. aprila. To ob rednih testiranjih omogoča rešitve za vsakega posameznika, so še pojasnili.

Častnik Bild je poročal, da naj bi šlo za dva igralca in fizioterapevta, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.