Belgijski zvezdniki si lahko oddahnejo

Španski nogometni strokovnjak Robert Martinez je podaljšal sodelovanje z belgijsko zvezo do leta 2022. Šestinštiridesetletni Španec bo tako vodil belgijsko izbrano vrsto do svetovnega prvenstva v Katarju, so sporočili na današnji novinarski konferenci belgijske nogometne zveze.

Španec Roberto Martinez je postal belgijski selektor leta 2016, pogodbo pa je imel veljavno do leta 2020. Danes jo je podaljšal za dve leti, še naprej bo tudi tehnični direktor reprezentance.

Rdeči vragi so se pod vodstvom španskega strokovnjaka prebili v četrtfinale evropskega prvenstva v Franciji 2016, na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 pa so osvojili tretje mesto, potem ko so v malem finalu premagali Angleže z 2:0.

Belgija se bo na evropskem prvenstvu leta 2021 v skupini pomerila z Dansko, Finsko in Rusijo.

Španec je Belgijo na zadnjem SP popeljal do tretjega mesta. Foto: Reuters

Belgijska reprezentanca, trenutno vodilna na lestvici Mednarodne nogometne zveze, se je na EP prebila s popolnim izkupičkom desetih zmag z desetih tekem, dosegla je 40, prejela pa le tri zadetke.

Martinez, ki je bil pred tem dejaven v Veliki Britaniji, kjer je vodil Swansea, Wigan in Everton, je rdeče vrage, takšen je vzdevek reprezentance Belgije, je zelo priljubljen med igralci. "Selektor je podpisal novo pogodbo. To je super, ole, ole," je podaljšanje pogodbe komentiral eden od zvezdnikov belgijske izbrane vrste in napadalec madridskega Reala Eden Hazard.

Po novi pogodbi bo Belgijce vodil na evropskem prvenstvu, ki je zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljeno na drugo leto, ter v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2022.