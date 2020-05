V ZDA dovoljeni individualni treningi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delna omilitev ukrepov, dovoljeni bodo individualni treningi ob točno določenih pogojih, je prišla kot odgovor na skrbi igralcev, da se izpostavljajo nevarnosti z vadbami v parkih in na drugih javnih površinah in prostorih.

Nogometaši bodo vadili posamično, in sicer zunaj, igrišča bodo razdelili na štiri dele, v vsakem bo lahko le en nogometaš. Ne bodo smeli uporabljati iste opreme, prav tako ne garderob, telovadnic oziroma fitnesov, stranišč ... MLS je treninge v klubskih prostorih prepovedala 13. marca in potem prepoved petkrat podaljšala, nazadnje do 15. maja.

Finale šele prihodnje leto?

V ligi, ki so jo prekinili dva tedna po začetku, sicer pravijo, da tekmovanja ne bodo nadaljevali pred 8. junijem, ki pa je bržčas bolj želja kot realnost. Upajo, da bodo izpeljali celoten koledar s 34 krogi, pa čeprav bi to pomenilo, da bi bil finale na sporedu v začetku prihodnjega leta.

Robert Berić čaka na krstni nastop v ligi MLS. Dres St. Etienna je zamenjal s tistim, ki ga nosijo nogometaši Chicaga. Foto: Vid Ponikvar

Ena od možnosti je tudi igranje pred praznimi tribunami, a to bi pomenilo hud finančni udarec za klube, saj prihodki od vstopnic skupaj s sponzorstvi predstavljajo največji delež.

V ligi MLS sicer igrajo štirje Slovenci, Antonio Delamea Mlinar pri New Englandu, Aljaž Struna pri Houstonu, Robert Berić pri Chicagu in Aljaž Ivačič pri Portlandu.