Thiago Silva in Olivier Giroud ostajata pri Chelseaju

Silva je pred prihodom na Otok osem let nosil dres Paris Saint Germaina. Pred tem so v angleškem premierligašu podaljšali sodelovanje tudi s trenerjem, Nemcem Thomasom Tuchelom, ki je londonski klub letos popeljal do naslova zmagovalcev evropske lige prvakov. V finalu lige prvakov je Chelsea letos ugnal Manchester City z 1:0.

Silva ima 36 let, a so njegove predstave na igrišču še vedno dovolj zanesljive. V krstni sezoni pri Chelseaju je skupaj v vseh tekmovanjih zbral 34 nastopov.

Ostaja tudi Giroud

Chelsea je na svoji spletni strani tudi potrdil, da je bila aprila letos uveljavljena možnost podaljšanja pogodbe francoskemu napadalcu Olivierju Giroudu za eno leto.

Zanj se je omenjalo, da bo konec sezone zapustil Stamford Bridge, a temu očitno ni tako. Omenjena pogodbena možnost namreč pomeni, da bo 34-letni Giroud vsej še eno sezono ostal v zahodnem Londonu.

Direktorica Chelseaja Marina Granovskaia je dejala: "Olivier je bil za ta klub pomemben del toliko pomembnih trenutkov, od njegovega prispevka k naši zmagi v pokalu FA leta 2018 do njegovih 11 golov na poti do zmage v evropski ligi leta 2019. Še naprej je dosegal pomembne zadetke in nikoli ne bomo pozabili njegovega prispevka proti madridskemu Atleticu na poti do zmage v ligi prvakov v tej sezoni."

