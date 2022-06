Novi trener, ki se je po koncu lanske sezone preselil iz Ajaxa, bo jutri končno v svoje roke dobil nekaj igralcev rdečih vragov in jim predstavil svoj način treninga. Ten Hagu bodo jutri navoljo samo igralci prve ekipe, ki v začetku meseca niso igrali pripravljalnih tekem za svojo reprezentanco. Med njimi sta tudi Marcus Rashford in Jadon Sancho, drugi ključni akterji prve ekipe, pa se jim bodo pridružili pozneje.

Foto: Reuters 52-letnik je znan po tem, da svojim igralcem na treningu naloži ogromno dela, največ pozornosti pa namenja treningu tehnike in ne odstopa pri tem, kako želi, da njegova ekipa igra. S svojim prizadevanjem za popolnost si je od svojih nekdanjih igralcev že prislužil naziv “enega najboljših trenerjev v Evropi,” kot ga je imenoval tudi Tobias Schweinsteiger (brat Bastiana Schweinsteigerja), in svojih pristopov ne bo spreminjal niti pri klubu kot je Manchester United.

Kot navajajo pri The Mirror bosta prva dneva pod ten Hagovim vodstvom namenjana opravljanju testov telesne pripravljenosti igralcev, da bodo lahko določili raven na kateri igralci trenutno so. Po tem bodo sledili skrbno zasnovani treningi in Nizozemec je že določil, da bodo ti potekali dvakrat dnevno brez izjem.

Ten Hag bo prve dni posvetil analizi igralcev. Foto: Reuters

Zelenico bo treba kositi drugače

Ten Hag je takoj po prihodu klubu jasno predstavil svoje zahteve in kakšna bo njegova vloga. Nizozemec želi imeti vpliv na vse kar bi morebiti lahko vplivalo na pripravljenost svojih igralcev, vključno s tem kako naj bo urejena zelenica, na kateri bodo trenirali. Carrington bo tako od jutri naprej pokošen na točno 15 milimetrov, kar bo igralcem pomagalo pri hitrih kratkih in natančnih podajah, na katerih temelji tudi njegov slog igranja.

Foto: Guliverimage

Prvič po tem, ko se je s trenerskega stolčka poslovil legendarnibodo igralci morali kósiti v klubu, kot ekipa, saj Nizozemec verjame, da bi to znova lahko povezalo igralce, da bi te bolje sodelovali tako na igrišču kot zunaj tega. Do sedaj so igralci imeli navado, da po treningu zapustijo klubske prostore in jedo doma. Nepovezanost moštva rdečih vragov je bilo moč v minulih sezonah zaslediti tudi na igrišču into želi spremeniti na vsak način. Na treningih seveda vso pozornost posveča nogometu, a s takšnimi ukrepi želi izboljšati odnose med igralci in jih tako bolje psihično in fizično pripraviti na novo sezono.

Ves napredek in trdo delo pod vodstvom Erika ten Haga bomo lahko spremljali na pripravljalni turneji, kjer se bodo rdeči vragi že 12. julija v Maleziji pomerili z lanskimi finalisti lige prvakov – moštvom Liverpoola.