Posebna zahteva Cristiana Ronalda: za druge je dobro, zanj ne

Cristiano Ronaldo je od vodstva kluba Manchester United zahteval prenovo klubskega bazena, saj ta po njegovem mnenju zanj in za soigralce pomeni preveliko tveganje. Foto: Reuters

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je po poročanju otoških medijev zahteval, da osebje Manchester Uniteda obnovi bazen v sklopu Unitedovega kompleksa v Carringtonu, saj naj bi bil ta nevaren za nogometaše.

Glavno tveganje naj bi bilo posledica dotrajanih in razbitih ploščic, ki naj bi pomenile nevarnost za poškodbe igralskega kadra.

V klubu naj bi zahtevi 37-letnega Portugalca – ta je bil menda zgrožen, ko je ugotovil, da bazen, v katerem se namakajo igralci Rdečih vragov že od leta 2009, ko je sam zapustil klub, ni doživel nobene obnove – nemudoma ustregli. Bazen je trenutno v fazi prenove.

Kot poroča The Mirror, je Ronaldo svojim nadrejenim dal jasno vedeti, da njihovega glavnega bazena in manjšega bazena za ohlajanje ne namerava uporabljati, dokler ne bosta doživela dostojne prenove. Zrahljane, odlomljene in manjkajoče ploščice po njegovem mnenju pomenijo preveliko tveganje za možnost poškodb.

Vodstvo Uniteda je Ronaldove zahteve vzelo skrajno resno in takoj naročilo obnovitvena dela v obeh bazenih. Obnova naj bi bila končana še pred začetkom treningov v sredini julija.

Britanski mediji še poročajo, da je Ronaldo močno razočaran nad slabim stanjem objektov tako v Carringtonu kot na stadionu Old Trafford, pri čemer naj bi izstopal prav bazen, ki igra pri regeneraciji pomembno vlogo. Ronaldo zdaj ta del priprav opravlja kar v domači hiši v kraju Cheshire, kjer ima poleg odlično opremljenega fitnesa tudi notranji bazen.

Ronaldo se je v Manchester United, ki ga je zapustil pred 12 leti, vrnil lani.