Tadić in Mihajlović najboljša v Srbiji

"Priznanje za trenerja leta gre v roke Siniše Mihajlovića, trenerja Bologne, osebe, ki ima v sebi DNK zmagovalca. Je eden redkih strokovnjakov, ki že leta uspešno deluje v italijanski prvi ligi," so zapisali pri srbski zvezi.

Tadić pa je bil najboljši igralec, je eden nosilcev igre Ajaxa, kjer je tudi kapetan, in tudi državne reprezentance. Prav tako je v konkurenci 50 igralcev za izbor nogometaša leta Evropske nogometne zveze.

"Goli in predvsem asistence so njegov zaščitni znak. Zahvaljujoč temu je Ajax osvojil trojno krono na Nizozemskem in Evropa se mu spet klanja," so zapisali pri FSS glede Tadića.

Priznanja bodo sicer podelili 20. decembra na slavnosti v Beogradu.

