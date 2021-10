Prava energija na treningu: "Samo živo! Žive noge!" #video

Tekmec bo Malta, zmaga za Slovenijo pa je nujna, če hoče še obstati v boju za prvi dve mesti v skupini H. "Jasno je, da nas čaka zelo motivirana domača reprezentanca. Zato bo potrebna disciplinirana, organizirana igra, z mero agresivnosti. Iskati bo treba druge žoge in s hitro tranzicijo priti čim bližje njihovemu golu. Priložnosti, ki jih bomo imeli, bo treba čim prej izkoristiti. Obenem pa moramo paziti na njihove protinapade," je recept za tri točke na novinarski konferenci na Malti opisal Matjaž Kek.

Matjaž Kek Foto: Blaž Weindorfer/Sportida To je tekma, ko moraš pokazati vse, je svojim varovancem jasno pokazal selektor. "Če ne bomo dali vsega in še nekaj več, bomo imeli težave." Pritisk je sestavni del tega posla, a če je v ekipi tudi nekaj sproščenosti, je lažje.

Osredotočeni so samo na Malto, nikakor ne bodo z enim očesom na drugih tekmah skupine, med Ciprom in Hrvaško ter Rusijo in Slovaško, poudarja Kek. "To je zadnje, o čemer bi razmišljal v času naše tekme. Niti ni čas za to niti ni primerno. Osredotočenost na igrišču in ob njem mora biti pri nas zelo zelo konkretna. Pomembna bo vsaka malenkost," je sklenil ob želji po dobri, kakovostni Sloveniji ter treh točkah.

"Edino tri točke pridejo v poštev"

Petar Stojanović Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Edino tri točke pridejo v poštev! Prišli smo motivirani. Dali bomo vse od sebe. Stopili bomo kot eno na igrišču. Dali bomo vse, kar znamo. Najprej želimo dokazati sebi, da zmoremo. To smo že pokazali. Mogoče je bilo v zadnjem času preveč negative. A imamo dovolj kakovosti. Res je, da smo zadnjo tekmo s Hrvaško izgubili," je bil v napovedi tekme odločen branilec Petar Stojanović, ki prav danes praznuje svoj 26. rojstni dan.

Selektor Kek je v smehu dejal, da je za darilo moral na novinarsko konferenco. Dobro vzdušje je v reprezentanci te dni res čutiti na vsakem koraku. "Na treningih smo pokazali res dobro energijo. Upam, da bomo to prenesli tudi na tekmo. Vsi moramo samo dati vse od sebe." A tekma bo težka, dodaja Stojanović, nogometaš italijanskega Empolija. "Morali bomo biti res na vrhunski ravni. Tudi oni so dobra reprezentanca.".