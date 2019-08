Po zaslugi Čeferina postaja navdih milijonom žensk

Leto 2019 je na področju nogometnih sodnikov prineslo ogromno čast Sloveniji. Damir Skomina je postal prvi Slovenec, ki je sodil finale lige prvakov, največjo tekmo, kar jih ponuja klubski nogomet pod okriljem Uefe. Naslov je osvojil Liverpool, ki ga danes čaka nov izziv.

S Chelseajem, zmagovalcem evropske lige, se bo spopadel za superpokalni naslov. V Istanbulu, za Liverpool še kako posebnem kraju, kjer je leta 2005 po infarktnem preobratu v evropskem finalu presenetil Milan in se povzpel na evropski vrh, se bodo rdeči in modri spopadli za uvodno evropsko lovoriko v sezoni 2019/20.

Navdih milijonom deklet in žensk po Evropi

Aleksander Čeferin je navdušen nad tem, da bo danes sodila sodnica. Foto: Reuters Na stadionu Bešiktaša pa ne bo v središču dogajanja le obračun za trofejo, ampak tudi zgodovinsko dejstvo, da bo prvič, odkar potekajo tekme za evropske lovorike, pravico delila predstavnica nežnejšega spola. Led bo prebila Francozinja Stephanie Frappart, v tem trenutku najboljša sodnica na svetu.

Mejnike je postavljala že v svoji domovini. Postala je prva sodnica, ki je sodila na tekmah francoskega prvenstva. Aprila je tako prvič sodila dvoboj med Amiensom (zdajšnjim klubom Luke Elsnerja) in Strasbourgom. Izkazala se je, njena energija in profesionalno opravljanje nalog pa pomaga k temu, da se odpravljajo predsodki o razlikah med moškim in ženskim nogometom.

Enakost je eno izmed temeljnih načel sodobnega nogometa, za kakršnega si prizadeva Aleksander Čeferin. V zgodovino se bo vpisal kot prvi predsednik Uefe, ki bo po koncu tako pomembnega dvoboja dal spominsko medaljo za opravljeno delo sodnici. Nad tem, da bo v angleškem spektaklu v turškem velemestu delila pravico prav Frappartova, je navdušen. "Upam, da bosta znanje in predanost, ki ju Stephanie izkazuje v karieri, navdih milijonom deklet in žensk po vsej Evropi. In da bo pokazala, da ni ovir v želji po uresničenju sanj," si želi prvi mož evropskega nogometa.

Sodila bo tako, kot sodi dekletom

Konec aprila je sodila na prvi tekmi francoskega prvenstva. Foto: Reuters Francozinja je s svojim delom in trudom dokazala, da je nemogoče včasih mogoče. Če sta seveda prisotna volja in razumevanje okolja. Znanja ima 35-letna Francozinja dovolj. Uefa je prepričana, da bo kos nalogi. Čeprav se bosta pomerila angleška predstavnika, otoška igra pa je lahko trda in zelo borbena, se Frappartova, podobno velja za njeni pomočnici, ne boji izziva. Pri sojenju ji bosta pomagali Italijanka Manuela Nicolosi in Irka Michelle O'Neill. Z obema je sodelovala že v letošnjem finalu svetovnega prvenstva, ki je podiral rekorde in dokazal, da raste priljubljenost ženskega nogometa.

S sojenjem se je začela resneje ukvarjati pri 18 letih. Ko je morala izbrati med igranjem nogometa in sojenjem, se je raje odločila za piščalko. Bolj ji je bila všeč. Ni prva sodnica, ki sodi na moških tekmah, je pa svojevrstna junakinja in izbranka, saj Uefa ni še nikoli tekme s tako velikim vložkom zaupala ženski.

Švicarka Nicole Petignat je tako na primer med letoma 2004 in 2009 sodila na treh kvalifikacijskih klubskih tekmah, Nemka Bibiana Steinhaus je že več let redna sodnica v nemški bundesligi, Otočanka Sian Massey-Ellis pa ima bogate izkušnje s tem, kako je biti pomočnica sodnika v angleški premierligi.

Frappartova, njeni pomočnici in četrti sodnik Cuneyt Cakir na stadionu Bešiktaša Foto: Reuters

Moški in ženski nogomet? "Ni veliko razlik, saj je nogomet enak. Sojenje je enako, nogomet je enak … Sodila bom tako, kot sodim na tekmah ženskega nogometa," je pred superpokalnim dvobojem napovedala Frappartova. Prepričana je, da je pripravljena na zaupano nalogo. "Moramo le dokazati, da smo tehnično in fizično na enaki ravni kot moški. Ne bojimo se, da bi sprejemale napačne odločitve. Pripravljene smo," Francozinja v turškem mestu, kjer se srečujeta Evropa in Azija, komaj čaka na začetek spektakla.

Van Dijk: Spol sodnika sploh ni pomemben

Virgil van Dijk bo poskušal danes osvojiti novo lovoriko. Foto: Reuters Podobno velja za glavne zvezdnike. Branilec Liverpoola Virgil van Dijk je prepričan, da bo finale, čeprav bo prvič na delu nogometna sodnica, potekal po ustaljenih tirnicah. "Ne bo prav nič drugače. Uefa je sprejela pravilno odločitev. Zasluži si sojenje v finalu. Sploh ni pomembno, katerega spola je sodnik. Če ima kakovost, ki jo zagotovo ima, drugače je ne bi izbrali za to tekmo, je povsem vseeno," je dan pred velikim dvobojem s Chelseajem razmišljal Nizozemec.

Njegov trener Jürgen Klopp ima nekaj izkušenj s tem, kako je spremljati tekmo, na kateri je glavni sodnik ženska. "Končno. Napočil je primeren trenutek," je pohvalil odločitev Uefe, ki se je odločila za nekaj, česar nogomet na tako visoki ravni tekem do zdaj ni bil vajen. "V Nemčiji je Bibiana Steinhaus potrebovala nekaj časa, da se je ujela. Ne toliko z igralci kot z drugimi sodniškimi sodelavci. Sodnici bomo na superpokalni tekmi pomagali po svojih najboljših močeh v finalu in ji nikakor ne otežili dela. Je prva, upam pa, da ne zadnja sodnica na moških tekmah," je imel v mislih dvoboje, ki odločajo o evropskih lovorikah.

Frank Lampard na torkovem treningu Chelseaja v Istanbulu Foto: Reuters

"Odlična novica. Vesel sem, da bom del tega zgodovinskega trenutka. Poleti sem spremljal svetovno prvenstvo za dekleta. Pokazalo je, kako velikega spoštovanja so vredna in deležna dekleta. To je le dodaten korak v pravi smeri," je dodal trener Chelseaja Frank Lampard, ki se bo danes potegoval za svojo prvo lovoriko z modrimi.

Preizkus prestala brez težav

Danes bo na delu francosko-italijansko-irsko-turška sodniška zasedba. Foto: Reuters O pripravljenosti sodnic je spregovoril tudi Roberto Rosetti. Italijan, ki je na sodniškem vrhu Uefe nasledil rojaka Pierluigija Collino, je pripravljenost delivk pravice v superpokalnem dvoboju ocenil kot zelo zadovoljivo. "Pred nekaj dnevi je Stephanie prestala preizkus kondicijske vzdržljivosti, ki ga morajo prestati člani elitne moške sodniške skupine," je navedel podatek, s katerim je najverjetneje zaprl usta še zadnjim dvomljivcem.

Vlogo četrtega sodnika bo na tekmi opravljal Turek Cüneyt Cakir, Istanbul pa čaka v tej sezoni še ena prestižna vloga. Finale lige prvakov bo namreč 30. maja prav v tem turškem mestu. Takrat na Olimpijskem stadionu, ne na stadionu Bešiktaša. Bo morda šla Uefa še korak dlje in leto dni po tem, ko je finale lige prvakov sodil Slovenec Skomina, odgovorno delo zaupala pripadnici nežnejšega spola?