Liverpool po enajstmetrovkah osvojil evropski superpokal

Nogometaši Liverpoola so četrtič v zgodovini tekmovanja osvojili evropski superpokal. V Istanbulu, kjer se je danes odvil Uefin superpokalni obračun, na katerem se vsako leto na začetku sezone za lovoriko pomerita zmagovalec lige prvakov in zmagovalec lige Europa, je po izvajanju enajstmetrovk ugnal Chelsea. Redni del se je končal z neodločenim izidom 1:1, podaljšek z izidom 2:2, Tammy Abraham pa je za Chelsea zgrešil odločilni strel z bele pike.

Na superpokalnem obračunu se merita Liverpool in Chelsea. Londončani so bili v prvem polčasu veliko nevarnejši, premoč pa je Chelsea kronal v 36. minuti, ko je po podaji Pulišića zadel Olivier Giroud. Takoj na začetku drugega dela je strateg Liverpoola Jürgen Klopp v igro poslal Roberta Firmina, ki je v 3. minuti drugega polčasa podal do Sadia Maneja, ki je izid poravnal na 1:1 ter s tem postavil tudi končni izid rednega dela.

Na začetku podaljška so na gol Chelseaja pritisnili nogometaši Liverpoola, v 95. minuti pa je znova udarila naveza Firmino-Mane in Liverpool je povedel z 2:1. Že pet minut kasneje je spet završalo, ko je glavna sodnica pokazala na najstrožjo kazen v korist Londončanov, strel z bele pike pa je izkoristil Jorginho. Tudi podaljšek se je končal z neodločenim izidom, zato bodo odločile enajstmetrovke, ki so jih nogometaši izvajali le enkrat v zgodovini superpokala, in sicer leta 2013.

Sadio Mane je dvakrat zadel za Liverpool. Foto: Guliver/Getty Images

V izvajanju enajstmetrovk sta bili ekipi zelo zanesljivi, za Liverpool so po vrsti zadeli Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold in Salah. Pri Chelseaju pa so se med strelce vpisali Jorginho, Barkley, Mount in Emerson. Odločilni peti strel je izvajal 21-letni Tammy Abraham, poskus pa mu je vratar Liverpoola ubranil.

Liverpool trikrat, Chelsea enkrat

Liverpoolčani so do zdaj v superpokalu nastopili šestkat, slavili pa so štirikrat. Šestkratni zmagovalci lige prvakov so se zdaj na drugem mestu lestvice zmag izenačili z Real Madridom, ki je do zdaj prav tako slavil štirikrat, Milan in Barcelona sta se kot zmagovalca superpokalnega obračuna proslavila petkrat. Londončani so v superpokalu nastopili štirikrat, lovoriko pa so v svojo vitrino pospravili le enkrat. Frank Lampard je bil na zadnjih dveh superpokalnih obračunih kapetan Chelseaja, tokrat pa je bil prvič neuspešen tudi v vlogi trenerja.

Liverpool je v prejšnji sezoni lige prvakov v finalu ugnal Tottenham in osvojil šesti evropski naslov v zgodovini kluba ter si s tem priboril vstopnico za nastop v superpokalu, Chelsea je bil najmočnejši v ligi Europa, kjer je v londonskem finalu premagal Arsenal (4:1). Chelsea je sicer katastrofalno odprl novo sezono, Londončani so na prvi tekmi nove sezone v premier lige v derbiju kroga s kar 0:4 izgubili proti Manchester Unitedu, Liverpool je brez težav ugnal Norwich (4:1).

Evropski superpokal

Dozdajšnji zmagovalci evropskega superpokala: 5 - Barcelona, Milan

4 - Real Madrid, Liverpool

3 - Atletico Madrid

2 - Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus

1 - Sevilla, Porto, Manchester United, Bayern München, Chelsea, Dinamo Kijev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bukarešta, Mechelen, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit St. Peterburg

