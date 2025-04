Hud udarec za Real Madrid, Barcelona mu zvečer lahko še izdatneje uide

Dogajanje na španskih prvoligaških zelenicah se je začelo v Madridu, kjer je Rayo Vallecano v petek visoko izgubil z Espanyolom, na uvodni sobotni tekmi pa je Alaves z 1:0 slavil v Gironi. Vodilna Barcelona bo ob 21. uri gostila Betis iz Seville in imela priložnost, da branilcu naslova Real Madridu uide na šest točk. Madridčani so namreč na popoldanski tekmi z 1:2 izgubili z Valencio. V boju za naslov je tudi tretjeuvrščeni Atletico, pri katerem se Jan Oblak še vedno poteguje za rekordno šesto priznanje zamora, a za vodilnim dvojcem zaostaja tako veliko točk, da bi ga lahko do španskega naslova popeljali le številni spodrsljaji Barcelone in Reala. Simeonejeva četa bo v nedeljo gostovala pri Sevilli.