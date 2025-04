Mitsubishi outlander - je prevečkrat spregledan? Glede na prvi vtis neupravičeno.

Mitsubishi outlander je postaven športni terenec, ki ima kljub nišnemu položaju Mitsubishijeve znamke na evropskem trgu že izdelan pomemben pečat. Z novo generacijo se vrača k evropskim kupcem. Avtomobil je zanimiv iz vidika dobre opreme, zanesljivega štirikolesnega pogona, praktičnosti in tudi zelo všečnega položaja za volanom. V Evropo prihaja s priključno hibridnim pogonom.

Video - ogled outlanderja zunaj in znotraj

Foto: Gregor Pavšič

Mitsubishi se že nekaj let nahaja na obrobju avtomobilskega trga v Evropi in posledično tudi v Sloveniji, kljub dokaj nišni prodaji pa je baza njihovih voznikov in kupcev tradicionalno zvesta znamki. Mitsubishi je najprej pod svojo preobleko prevzel Renaultova modela clio in captur, ki sta postala japonska colt in ASX.

Povsem drugače pa bo z novim outlanderjem, ki je bil vrsto let najbolj prepoznaven Mitsubishijev model in najbolje prodajni priključni hibrid v Evropo. Bil je med prvimi, ki je uspešno povezal koncept športnega terenca in priključnega hibrida. V Evropi so jih do zdaj prodali že več kot 200 tisoč.

Foto: Gregor Pavšič

Outlander stavi na trdnost, dobro izdelavo, bogato serijsko založenost z varnostnimi sistemi (doplačljiv je le sistem “head-up”) in seveda še naprej na priključno hibridni pogonski sistem. Serijska je tudi toplotna črpalka, enako tudi še naprej 1,5-kilovatna vtičnica za zunanje porabnike.

V dolžino meri 4,71 metra, kar je dva centimetra več kot do zdaj. Opaznih je dodatnih sedem centimetrov v širino, poudariti pa velja tako 20-centimetrsko oddaljenost od tal in stalni štirikolesni pogon.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Preklopi med električno in kombinirano vožnjo

Tega sestavlja dva elektromotorja (vsak je na svoji osi) in 2,4-litrski bencinski motor (100 kW). Ta večino časa opravlja vlogo generatorja baterije, ki ima kapaciteto nekaj več kot 22 kilovatnih ur (kWh), kar uradno napoveduje slabih 100 kilometrov dosega.

Vgrajeni polnilec je šibak (3,8 kW), hitro polnjenje pa bo potekalo prek priljučka tipa cHAdemo. Ker se ta iz Evrope že dolgo poslavlja (priključki so na voljo predvsem na starejših Petrolovih hitrih polnilnicah), bo voznik za hitro polnjenje - ta so za priključne hibride iz vidika stroškov sicer močno vprašljiva - potreben adapter.

Pogon nima menjalnika, voznik pa bo lahko izbiral med sedmimi režimi vožnje. Načini delovanja hibridnega pogona so trije in vsak določa predvsem vlogo osrednjega bencinskega motorja. Sistemska moč pogona je sicer 225 kilovatov oziroma 360 “konjev”, kar ni slabo za vozilo z maso pod dvema tonama.

Cene za outlanderja se bodo v Sloveniji začele pri 49 tisočakih, z nekaj več opreme pa se v povprečju gibljejo med 50 in 55 tisoč evrov.

V Sloveniji bodo letos registrirali okrog 60 novih outlanderjev, tako da bi lahko zasedel visoka mesta na prodajni lestvici priključnih hibridov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič