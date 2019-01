Barcelona ugnala Leganes

V 20. krogu španskega prvenstva je Barcelona po težavah v španskem kraljevem pokalu s 3:1 ugnala Leganes in ohranila pet točk prednosti pred Atleticom iz Madrida. Katalonci, ki so začeli brez Lionela Messija in Ivana Rakitića, so povedli, a so gostje vrnili udarec. Kaj hitro po dvojnem zvezdniškem vstopu v igro v 64. minuti, je Barcelono v novo vodstvo popeljal Luis Suarez, za končnih 3:1 pa je v sodnikovem podaljšku poskrbel Messi.