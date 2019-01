Kataloncem je odleglo. Barcelone niso izključili iz tekmovanja.

Čeprav so nogometaši Barcelone, ki branijo naslov, v četrtek na povratni tekmi osmine finala proti Levanteju zmagali s 3:0, po porazu z 1:2 na prvi tekmi poskrbeli za preobrat in se uvrstili v četrtfinale, so trepetali, da bodo izključeni iz tekmovanja, saj je za njih na prvi tekmi igral tudi nogometaš, ki naj ne bi imel pravice nastopa. Pri Levanteju so se danes pritožili, a so s pritožbo zamudili. To so kot razlog, da Barcelona ostaja v tekmovanju, navedli pri španski nogometni zvezi, pri kateri so tik pred žrebom četrtfinalnih parov sporočili svojo odločitev.

Barcelona, ki je lani v Španiji osvojila dvojno krono, je prejšnji četrtek na prvi tekmi osmine finala kraljevega pokala proti Levanteju izgubila z 1:2. Na tekmi v Valencii ni igral Lionel Messi, ki se je včeraj vrnil v prvo postavo Kataloncev in jim pomagal do napredovanja. Pri zmagi s 3:0 je Argentinec zabil gol, prispeval pa tudi podajo, a so kljub temu tako on kot tudi njegovi soigralci pri Barceloni že pred tekmo vedeli, da to morda ne bo dovolj.

V Španiji je namreč v zadnjih dneh zaokrožila informacija o tem, da si je Barcelona na prvi tekmi privoščila veliko napako. Za njo je zaigral tudi član B ekipe Chumi, ki si je pred tem zaradi petega rumenega kartona v B selekciji katalonskega nogometnega giganta, ki nastopa v tretji španski ligi, prislužil kazen in bi moral po pravilih španske nogometne zveze na eni tekmi katerekoli ekipe, B ali pa najboljšega moštva Barcelone, počivati.

"Dokler ne odsluži kazni v svoji ekipi v kateri si jo je prislužil, kaznovani nogometaš ne sme nastopati za katerokoli klubsko moštvo," piše v 56.3 členu disciplinskega pravilnika, na katerega se sklicujejo tisti, ki so prepričani, da bi morala biti Barcelona izključena.

Po informacijah, ki prihajajo iz Španije, bi morala biti Barcelona torej zagotovo izključena in bi zagotovo tudi bila, če bi pri Levanteju pravočasno vložili pritožbo. To bi se moralo zgoditi do najpozneje dva delovna dneva po odigrani tekmi, do tega ponedeljka do 14. ure, kar pa se ni zgodilo.

Kljub temu naj bi obstajalo precej možnosti, da bi bila Barcelona kljub vsemu izključena iz tekmovanja, v katerem brani naslov. Levante se je lahko kljub temu, da je zamudil rok, vseeno pritožil, predsednik Levanteja Quico Catalan pa je danes potrdil, da se je to tudi zgodilo. Če pritožbe na španski nogometni zvezi ne bodo upoštevali, se lahko zgodi tudi to, da se bo Levante pritožil kar na Mednarodno športno razsodišče (CAS).

V preteklosti se je podobno že zgodilo, ko je bila leta 2004 po tekmi med B ekipo Reala Sociedada in Cultoralom podobno, a so pritožbo kljub zamujenemu roku upoštevali. Pri Levanteju pa naj bi se ob tem sklicevali tudi na nekaj primerov, ki prihajajo iz španske košarke. Tam so se v preteklosti po koncu roka pritoževali pri Real Madridu, Estudiantesu in Pamesi, a so bili vsi uspešni.

Real je bil leta 2005 izključen, a takrat je bila zgodba drugačna

Real je bil leta 2015 izključen zaradi nastopa Denisa Čeriševa v Cadizu.



Takrat je Real na prvi tekmi v gosteh presenetljivo izgubil z 0:3 proti Cadizu in se pripravljal, da bo skušal na svojem štadionu poskrbeti za velik preobrat, a do povratne tekme sploh ni prišlo. Ruski napadalec namreč ni imel pravice nastopa, pri Cadizu so se pravočasno pritožili in Real se je moral od lova na pokalno lovoriko posloviti že decembra 2015.



Toda zgodba izpred treh let je nekoliko drugačna od te, ki jo spremljamo danes. Čerišev, Zanimivo, da je bil velik tekmec Barcelone, Real Madrid, leta 2015 izključen iz španskega pokala, potem ko je zanj na prvi tekmi 1/16 finala zaigralTakrat je Real na prvi tekmi v gosteh presenetljivo izgubil z 0:3 proti Cadizu in se pripravljal, da bo skušal na svojem štadionu poskrbeti za velik preobrat, a do povratne tekme sploh ni prišlo. Ruski napadalec namreč ni imel pravice nastopa, pri Cadizu so se pravočasno pritožili in Real se je moral od lova na pokalno lovoriko posloviti že decembra 2015.Toda zgodba izpred treh let je nekoliko drugačna od te, ki jo spremljamo danes. Čerišev, eden izmed junakov Rusije z lanskoletnega svetovnega prvenstva , namreč ni imel pravice nastopa, ker si je kazen ene tekme mirovanja v pokalnem tekmovanju prislužil s tremi rumenimi kartoni ob nastopanju za Villarreal.

Ernesto Valverde: Ravnali smo pravilno

"Ni bilo nobenih dvomov o tem, ali bo igral. Ravnali smo pravilno. Vedeli smo, kaj delamo. Ni nobenih dvomov. Ne prej, ne zdaj. Vedeli smo, da Chumi ne sme igrati na prvenstveni tekmi proti Eibarju, a lahko nastopi v pokalu. Zmagali smo in napredovali na igrišču. Kaj se dogaja drugje, nas ne zanima," je po včerajšnji tekmi povedal Ernesto Valverde, trener Barcelone, pri kateri so prepričani, da niso naredili nobene napake.

Sklicujejo se na 28. člen pravilnika španske nogometne zveze. "Manjše kazni veljajo samo za tekmovanje, v katerem si je nogometaš kazen prislužil. Večje oziroma hujše kazni pa veljajo za vsa tekmovanja," piše v njem. Mladi, 19-letni branilec Barcelone, ki se je zdaj povsem nenadejano znašel v središču pozornosti, na povratni tekmi pa ga, zanimivo, ni bilo niti na klopi, je bil kaznovan zaradi petih rumenih kartonov, kar vsekakor ne spada med hujše kazni.

Odločitev je že padla, Barcelona je ostala v tekmovanju

V Španiji je tako danes vladalo precej negotovosti, ki pa so jo pri španski nogometni zvezi tik pred žrebom četrtfinala, ki so ga danes opravili v Madridu, končali. Sporočili so namreč, da pritožbe niso upoštevali, saj so pri Levanteju zamudili rok in tako zaplet, ki bi v nogometnem svetu zagotovo precej odmeval, rešili na najbolj prefinjen način.

Sporočilo španske nogometne zveze:

Žreb četrtfinala, ki bo na sporedu naslednji teden in čez dva tedna, je Kataloncem sicer namenil Sevillo.