V živo: Barcelona je zabila štiri gole v 20 minutah

ŠPANSKO PRVENSTVO, 20. KROG

Branilec naslova Real Madrid je v nedeljo po treh tekmah brez zmage le prišel do treh točk v španskem prvenstvu, čeprav je v Madridu proti Deportivu najprej zaostajal, a nato poskrbel za preobrat, se znesel nad tekmecem in zmagal s 7:1. Atletico Madrid je z Janom Oblakom v soboto le remiziral proti Gironi (1:1) in ponudil Barceloni, ki pravkar gostuje pri Betisu, priložnost, da poveča prednost pred zasledovalci.