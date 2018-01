V živo: vskočil namesto Oblaka in razjezil navijače Atletica

Španski pokal, četrtfinale

Nogometaši Atletica so skušali upravičiti vlogo favorita proti Sevilli, ki je bila v krizi, a se jim načrt ni posrečil. Po domačem porazu z 1:2 rdeče-belim grozi izpad iz pokalnega tekmovanja. Dolgo časa je kazalo, da bo to tekma, ki bo osrečila domače privržence. Atletico je povedel v vodstvo povratnik Diego Costa, nato pa je občinstvo na Wanda Metropolitano obnemelo, ko je vratar Miguel Angel Moya storil napako in predložek nogometaša Seville nespretno preusmeril v lastno mrežo.

Kako je Miguel Angel Moya zatresel lastno mrežo?

Za popoln šok v španski prestolnici je poskrbel Joaquin Correa in v 89. minuti po slabi reakciji vratarja Atletica priigral zmago Andaluzijcem. Sevilla, ki bo prihodnji mesec nastopila v osmini finala lige prvakov, je tako prvič pod vodstvom novega trenerja Vincenza Montelle dočakala zadovoljiv rezultat. Jan Oblak v skladu z vratarsko tradicijo in razmišljanjem trenerja Diega Simeoneja ni kandidiral za dvoboj.

Barcelona brez najdražjih novincev

Najdražji zimski novinec Philippe Coutinho zaradi poškodbe mečne mišice danes ne more pomagati Barceloni, zaradi zdravstvenih težav manjka tudi tretji najdražji nogometaš na svetu, Francoz Ousmane Dembele. Blaugrana v katalonskem derbiju gostujepri mestnem tekmecu Espanyolu, trener Ernesto Valverde pa ne more računati na Andresa Iniesto, Samuela Umtitija in Javierja Mascherana.