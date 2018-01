V živo: Diego Costa le na klopi, Jan Oblak na tribuni

Španski pokal, osmina finala

Najboljši španski nogometni klubi bodo v leto 2018 vstopili v pokalnih izzivih. Atletico Madrid brez Jana Oblaka, ki mu je trener Diego Simeone namenil počitek, na prvi tekmi osmine finala gostuje pri tretjeligašku Lleidi. Barcelona in Real Madrid se bosta prvič letos predstavila v četrtek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rdeče-beli so se na gostovanje v Katalonijo, kjer bodo skušali proti španskemu tretjeligašu Lleidi upravičiti vlogo favorita, odpravili brez številnih prvokategornikov. Trener Diego Simeone ne bo računal na prvega vratarja Jana Oblaka, ki je ostal v Madridu in se v mislih že pripravlja na sobotno prvenstveno tekmo z Getafejem, za pokalni dvoboj v Lleidi pa ne bodo kandidirali niti Filipe Luis, Koke, Gabi, Stefan Savić, Šime Vrsaljko, Luciano Vietto in Nicolas Gaitan.

Za dvoboj bo kandidiral Diego Costa, povratnik v vrstah Atletica, ki so ga rdeče-beli kupili od Chelseaja za 66 milijonov evrov, a je moral jeseni počivati, saj madridski klub poleti ni smel kupovati novih igralcev. Brazilec s španskim potnim listom je začel na klopi za rezerviste.

Barcelona bo v četrtek gostovala pri Celti v Vigu, za dvoboj pa bo kandidiral tudi francoski as Ousmane Dembele, ki je jeseni zaradi poškodbe preskočil večino dvobojev katalonskega velikana. Real Madrid, ki je v prejšnji sezoni osvojil vse večje lovorike razen španskega pokala, bo v leto 2018 vstopil na gostovanju pri Numancii.