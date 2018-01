Nov spodrsljaj Reala, za Barcelono zaostaja že 16 točk!

Špansko prvenstvo, 18. krog

Tekmo v Vigu so bolje odprli domači. Danski vezist Daniel Wass je izkoristil slabo postavitev vratarja Reala Keylorja Navasa in ga premagal z izjemnim lobom. Real se je po šoku hitro prebudil in v le petih minutah in dveh zadetkih Garetha Bala prišel do popolnega preobrata.



V drugem polčasu je bila Celta boljša in ves čas napadala izenačenje. Prvo veliko priložnost je v 72. minuti zapravil Iago Aspas, ko mu je Navas ubranil enajstmetrovko, drugo pa so domači izkoristili, ko je Wass lepo našel osamljenega Maxa Gomeza, ki je postavil končni izid 2:2. Beli balet po novi klofuti za vodilno Barcelono zaostaja že neverjetnih 16 točk.

Barcelona nadaljujejo v odličnem ritmu. Katalonce je v prednost z lepim zadetkom popeljal Lionel Messi, vodstvo je s še lepšim povišal Luis Suarez, za končnih 3:0 pa je v sodnikovem dodatku poskrbel Paulinho.

Oblak leta 2018 začel z zmago

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je v soboto nastopil prvič v letu 2018. Z Atleticom je doma premagal mestnega tekmeca Getafeja (2:0) in ponovno zadržal nedotaknjeno mrežo. Dvoboj je zaznamoval Diego Costa, ki je dosegel zadetek, nato pa zaradi proslavljanja prejel rdeči karton.

Zakaj je Diego Costa prejel rdeči karton?

Brazilec v šestih minutah zadel in prejel rdeč karton

Costa je v igro vstopil v 62. minuti, šest minut kasneje postavil končni rezultat (2:0), nato pa med proslavljanjem zadetka, ko je na tribuni skočil v objem navijačem, prejel drugi rumeni karton in moral predčasno pod prho. Prvi rumeni karton je prejel v 62. minuti.

Na mestnem derbiju v Sevilli je padlo kar osem golov, krajšo pa so potegnili gostitelji, ki so pod vodstvom nekdanjega trenerja Milana Vincenza Montelle izgubili s 3:5.

Lestvica: Barcelona 18 tekem – 48 točk Atletico Madrid 18 – 39 Valencia 18 - 37 Real Madrid 17 - 32 Sevilla 18 - 29 Villarreal 18 - 28 Eibar 18 - 27 Athletic Bilbao 18 - 24 Leganes 17 - 24 Betis 18 - 24 Getafe 18 - 23 Real Sociedad 18 - 23 Girona 18 - 23 Celta 18 - 22 Espanyol 17 - 20 Levante 18 - 18 Deportivo 18 - 16 Alaves 18 - 15 Malaga 17 - 11 Las Palmas 18 - 11